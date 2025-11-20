中國商務部長分別晤美國駐華大使與英國大臣　談安世半導體等問題

中國商務部部長王文濤11月20日會見美國駐華大使龐德偉（David Perdue），並應約與英國商貿大臣靳秉德（Peter Kyle）舉行視像會談，期間均討論到安世半導體等問題。



中國商務部指，王文濤在會見美國駐華大使龐德偉時，雙方就中美經貿關係等問題深入交換意見。

王文濤表示中方願與美方一道，落實好兩國元首重要共識，雙方應樹立兩國必須共存、可以共贏的正確認知，維護好中美經貿磋商機制，管控經貿關係中的不確定、不穩定因素，壓縮問題清單，拉長合作清單，為兩國和世界經濟註入更多穩定性和確定性。

中國商務部部長王文濤2025年11月20日會見美國駐華大使龐德偉（David Perdue）（中國商務部）

就安世半導體等問題闡明中方立場

王文濤就美國單邊關稅、出口管制、雙向投資限制、簽證審查、美與第三方經貿協議限制性條款等表達關切，就安世半導體等問題闡明中方立場，並就雙方經貿磋商成果落實與美方交流。

中方：希望荷方真正負起責任

在與英國商貿大臣靳秉德的視像會談上，中英兩方就安世半導體問題深入交換意見，王文濤表示荷方近期主動暫停行政令，是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步。

中方希望荷方真正負起責任，盡快採取實際行動，推動企業通過協商依法解決內部糾紛，為恢復仍然脆弱的全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利條件。