日媒：日企訪華團應中方要求　延後與王文濤會面安排

日媒11月21日報道，日本企業訪華團原定25日在北京與中國商務部長王文濤會面，但中方目前已要求延期，團隊因此亦推遲原定24日至27日的訪華計劃。



日本放送協會（NHK）及日本共同網引述消息人士稱，這次延後安排，與日本首相高市早苗早前發表的涉台言論有關。

圖為2023年3月2日，中國商務部長王文濤在北京舉行記者會。（Reuters）

日企訪華團原計劃於26日訪問遼寧省瀋陽市，考察當地企業的機械人技術，但由於與商務部長等人的會晤被推遲，團隊對中國的其他訪問也被推遲。

雙方此前會定期會晤，在兩年前的會晤中，日方有80間企業參與訪華團，並就稀土金屬出口限制和反間諜法等問題與中方交換意見。

據日本貿易振興機構（JETRO）稱，原定於本月中旬開始舉行的20多項中日商務活動已被取消或推遲，中日關係惡化對商業界的影響正在蔓延。

2019年10月1日，在日本橫濱唐人街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。 （Getty）

除了商務交流活動外，中日文化交流活動也受影響。共同網21日引述消息人士稱，原定29日、30日在日本福井縣蘆原市舉行的6縣與中國駐名古屋總領事館交流活動也遭取消。