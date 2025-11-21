高市「台灣有事論」惹議　美對台推三舉措　學者：為言論「企硬」

中日因台灣議題僵持不下，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就日本首相高市早苗發表的「台灣有事」論至今未正式公開表態。美國參議院周二（11月18日）則無異議通過《台灣保證落實法案》，美國國防部也在一周內宣布兩筆對台軍售。



美國上述對台三舉措，都發生在高市早苗11月7日發表「台灣有事」言論之後的敏感時期。

2025年11月1日，日本首相高市早苗在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會後記者會上發表演說。（Reuters）

儘管北京堅持高市必須撤回言論，受訪學者評估，美國對台舉措可能強化高市拒撤言論立場。另有學者分析認為，美國對台軍事支持沒有動搖；特朗普至今未對高市言論公開表態，因為他評估目前中日發生武裝衝突的可能性不大。

美國參議院周二通過跨黨派《台灣保證落實法案》，要求國務院每兩年審查一次與台灣交往的相關規範，並提出計劃，以解除目前存在的限制。根據法案，國務院提交的評估必須說明，現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。

《台北時報》報道，《台灣保證落實法案》旨在擴大美台官員間交流。

法案由美國共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）今年2月共同提出。美國眾議院和參議院先後於5月和11月無異議通過後，留待特朗普簽署正式生效。

另外，美國五角大樓在11月13日發聲明，批准向台灣出售總值3.3億美元（約24.03億港元）的戰鬥機零部件。這是特朗普重返白宮後批准的首個對台軍售。

M1A2T坦克被譽為「地表最強」。（美國陸軍網站）

四天後，五角大樓於11月17日通過官網宣布，美國防務巨頭RTX（前身為雷神技術公司）獲總額約6億9894萬美元（約54.41億港元）合約，向台灣出售美國國家先進地對空導彈系統（NASAMS）相關裝備。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南（Rajaratnam）國際研究院副教授李明江和台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範均認為，美國近日幾項對台舉措，在一定程度上或讓高市更不輕易屈服於北京的壓力。

丁樹範分析，雖然美國不讓台灣總統賴清德過境紐約，但對台軍售是個「蠻重要的政治姿態」，說明特朗普仍高度關注台灣安全。再加上美國參眾兩院都無異議通過《台灣保證落實法案》，「高市可能拿這些，向反對她的聲音進一步說明不撤言論」。

李明江分析，美日過去這些年都在為台海可能發生事端做準備，包括在外交、戰略和軍事方面加大協調、共同發力，中國一直非常不滿。「只不過這次高市把話說得太明確，中國認為觸動了紅線。」

他說，不管中國這次是不是通過全方位打壓日本，向美國傳達北京在台灣問題上意志很堅定，「但確實會產生這樣的後果」。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，美國最近幾個舉措說明對台灣的支持，特別是軍事支持沒有動搖。

2025年10月28日，日本首相高市早苗在美國總統特朗普訪問美國海軍橫須賀基地，一同登上「喬治華盛頓號」航空母艦上。（路透社)

他也判斷，高市不會收回關於「台灣有事」言論，因為一個重要前提是特朗普於10月底訪問日本與高市會面，兩人當時還一起登上美國航空母艦，「美日軍事同盟升級已經成為既定現實」。

日本共同社上周五引述消息人士報道稱，高市正在探討修改日本長期堅持的無核三原則（不擁有、不製造、不引進），因為她擔心如果日本遵守「不引進」原則，就無法允許美軍載核艦船停靠日本，發生突發事態時，美國的核威懾會減弱。

時殷弘評估，如果高市對美日軍事同盟升級沒有足夠信心，「她不會接二連三這麼快做出一系列舉動」；特朗普對高市發言引發中日對立至今不吭一聲，說明目前中日發生武裝衝突的可能性不大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

