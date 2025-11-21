日媒：日本藝人在華演出相繼取消　KOKIA演唱會臨時取消觀眾鼓譟

日本首相高市早苗11月7日在國會問答期間的涉台言論引發中日外交風波，兩國關係緊張。繼此前日本男團JO1以「受不可抗力」為理由取消廣州活動後，日媒報道，日本演藝界人士原定11至12月在中國各地舉行的多項活動也相繼取消或延期，其中女歌手KOKIA於11月19日舉行的北京演唱會開場前突取消，在場觀眾鼓譟。



共同網報道，前職業棒球選手五十嵐亮太等5人原訂11月底在上海舉行的棒球培訓活動及棟篤笑，不過因中日關係惡化遭到延期。

日本女歌手KOKIA（吉田亞紀子）原訂本周三在北京舉行的演唱會則在開場前突然公告取消，引發大量遠道而來的觀眾不滿和鼓譟，據報警方到場介入。

主辦方重慶演藝股份周四致歉，指演唱會取消原因是「臨演前劇場方設備故障」。

KOKIA為日本創作型歌手，推出過多張專輯，知名歌曲包括《ありがとう…》，香港歌手鄭秀文曾翻唱該曲成廣東話版《Arigatou》。

主辦方在公告指，演唱會取消原因是「臨演前劇場方設備故障」（網站截圖）

日本前寶塚歌劇團花組的明星藝人高汐巴，以及偶像團體「SITUASION」原定12月在上海的演唱會也遭到取消，主辦方則解釋「考慮到安全或健康狀況為由」。

上海國際喜劇節官方微信公眾號指，原定周四至周六在蘭心大戲院舉辦的上海國際喜劇節「吉本喜劇專場」，「由於不可抗力原因取消」。