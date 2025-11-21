兩個二戰最大戰敗國：都在積極準備戰爭

不知道這算不算曆史重演。兩個二次世界大戰的最大戰敗國，如今都在積極準備戰爭。

一個是日本，「大佐」正醖釀回歸軍隊序列，軍備投入飆升。新任女首相高市早苗，在國會答辯中談到台海局勢，援引「台灣有事即日本有事」，稱如果台灣發生突發事態，有可能成為可行使集體自衛權的存亡危機事態。屆時，在台海區域，如果出現「在戰爭狀態下的海上封鎖、無人機飛行，並伴隨其他情況」，日本自衛隊可能出兵參戰。

高市早苗不是第一個提出「台灣有事即日本有事」的日本首相。自安倍晉三提出這個說法後，連續四任日本首相，菅義偉、野田佳彥、石破茂、高市早苗均繼承了這個說法，但高市早苗是第一個暗示若台海發生衝突日本自衛隊會參戰的日本首相。

另一個是德國。據俄羅斯媒體11月8日報道，德國聯合行動司令部司令亞歷山大·索爾弗蘭克中將表示，柏林已做好與莫斯科開戰的準備，並隨時準備協助向俄羅斯邊境部署80萬北約部隊。

歐洲戰火。烏克蘭Kolonshchyna村，一名烏克蘭士兵攜帶一枚未爆炸的俄羅斯空中炸彈。(美聯社照片/ Efrem Lukatsky))

報道稱，這項假想的部署是去年公開的《德國行動計劃》的一部分。該計劃的內容包括將德國打造成為一個重要的後勤樞紐，以便從北約各國向俄羅斯方向部署數十萬軍隊和武器裝備。部署必須在衝突爆發後的180天內完成。

當地時間10日，北約前秘書長斯托爾滕貝格向外界表示，北約不會向烏克蘭派遣軍隊，因為此舉可能導致與俄羅斯的直接武裝衝突。斯托爾滕貝格稱，儘管烏克蘭總統澤連斯基曾多次要求北約派遣地面部隊，但均遭拒絕。

歐洲的事情和中國關係不大。但日本情況不一樣。日本是中國近鄰，如果中日因為台灣問題發生軍事衝突，和每一個中國人都密切相關。

而且日本不是一個小國。其人口規模、經濟規模、科技水平和潛在的軍事能力都不容低估。而且日本背後還有美日同盟。如果兩岸衝突，日本派兵介入，把美國也帶進來，中美日全球前三大經濟體在西太平洋打成一團，那麼這個戰爭規模，就算不是世界大戰，也差不多達到半個世界大戰的規模了。就算各方控制住不上核武器，光拼常規軍事力量，也夠可怕的了。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

而眾所周知，台灣是中國的最核心利益，中國正在加速推進實現國家統一。台海發生衝突的可能其實還是蠻高的。國際社會普遍認為，台海是未來幾年全球最危險的火藥桶。其引爆可能造成的衝擊，比巴爾幹、朝鮮半島、中東等傳統火藥桶大多了。

中國現在的國家力量和中日軍力對比，按一般正常人思維，如果台海發生衝突，從日本的角度，就算如中國官媒所說「腦子被驢踢了」，也不應該向中國公然發起軍事威脅，去冒險挑戰一個實力比自己強大得多的國家。

美國是世界第一軍事強國，有11個航母戰鬥群，軍事科技水平與國力比日本強大多了，現在對中國都很忌憚，都開始向第二島鏈轉移兵力以避鋒芒。在台灣問題上，美國都不敢過分造次。除了拜登這個老年痴呆，沒有哪個總統說過會出兵台灣。

但是日本這個民族和國家，不能以正常人看。正常人誰會以卵擊石，在1941年12月去找死偷襲珍珠港？誰會在艦隊實力遠不如北洋水師的情況下冒險偷襲北洋水師與中國開戰？但是日本人就幹得出來！而且有時候還賭成了。歷史已經多次證明，當日本感受到「存亡危急」是會偷襲的。

所以高市早苗跳出來說日本可能派兵參戰，絕不能等閒視之。她的參戰言論和日媒近日放言要和美軍聯手擊沉福建艦的想象雖然聽起來荒誕，但對中國來說卻不能不妨。