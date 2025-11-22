泰監獄醜聞　中國「VIP囚犯」疑安排模特兒「探視」　查獲避孕套

泰國首都的曼谷監獄爆出部份中國籍在押人員享有特殊待遇的醜聞，懲教署接獲舉報後展開突擊搜查，證實確有其事，即刻調離監獄長及14名獄警，並成立調查委員會徹查。



泰國懲教署星期三（11月19日）發聲明說，早前有泰國籍囚犯投訴，在曼谷監獄拘留所（Bangkok Remand Prison）的中國人享有貴賓級特殊待遇，包括可使用冰箱、微波爐、移動空調等電器，還定期有美女獲准探視。

懲教署最初派出一個檢查小組展開調查，但一無所獲。當局懷疑有人走漏風聲，於是在上個星期日（16日）採取突擊行動，終於人贓並獲，在監獄內發現大量違禁品。

圖為爆出風波的曼谷監獄，2022年2月，有民眾在監獄外示威，要求政府釋放社運人士（Getty）

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）周五（21日）回應此事時強調，已指示司法部長嚴格依規辦事，所有違規者都將面臨法律對付，不管是誰都「必須承擔後果，這種事情不應該發生」。

《民族報》報道，當局在監獄內查獲的違禁品大致分為兩類，一是屬於個人違禁品的利器、刀片、香煙、打火機和避孕套等，另一類是在關押「灰色產業」分子的區域發現的電器與生活用品，如微波爐、電熱水壺和特殊寢具等。部份電器被標識為捐贈物資，或是監獄官的私人物品，卻成為一些囚犯的專用物品。

這些灰色產業分子大多是指涉及跨國犯罪或與詐騙集團有關聯的中國籍囚犯，也被稱作「灰色囚犯」。

據舉報，獄中部份地點成為只對這些富有的「灰色囚犯」開放的特權區，受賄監獄官不時會把高級食物、雪茄、紅酒等送到特權區；「灰色囚犯」在這裏不僅可享用美食美酒，還能吸煙，甚至賭博。調查人員在一些牢房發現大量袋裝咖啡，疑是「灰色囚犯」在監獄中的賭博工具。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）強調指示司法部長嚴格依規辦事，圖為2025年9月3日，他出席議會記者會。（Reuters）

調查也發現，有些「灰色囚犯」疑花錢僱用懂中文的泰國囚犯當隨從。還有一些貌似模特兒的外籍女子，不時以親屬名義探視這些「灰色囚犯」，並與他們發生性關係。

泰國司法部常務次長蓬沙瓦已下令將曼谷監獄拘留所獄長瑪諾普調離，改任懲教署監察職務，另外14名負責看管「灰色囚犯」的獄警也一併調職。

懲教署強調，為確保安全，已將涉事的中國籍囚犯轉移到其他監獄。當局也成立了特別調查委員會，以加快調查進程。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

