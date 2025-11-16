泰國稱將跟美國繼續談判關稅　與泰柬邊境問題分開處理

泰國外交部發言人周六（11月15日）表示，泰國將繼續與美國就關稅進行談判，並將與泰柬邊境爭議分開處理。



路透社報道，曼谷周六早前表示，華盛頓將暫停關稅談判，直到泰國政府重申對美國斡旋達成的與柬埔寨的停火協議的承諾。

泰國外交部發言人Siripong Angkasakulkiat在一份聲明中表示，此次臨時暫停發生在泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五晚上的通話之前。

2025年11月13日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署行政命令前發表講話。（Reuters）

泰方指，特朗普告訴阿努廷，美國不希望在現有的雙邊機制下干預泰柬問題。

上個月，兩國宣布一項互惠貿易框架，美國將對泰國產品維持19%的關稅，同時確定哪些產品的關稅可能會調整或降至零。

泰國外交部發言人Nikorndej Balankura則表示，周五晚上收到美國貿易代表署（USTR）的信函，其中表示，一旦泰國重申其履行與柬埔寨聯合停火宣言的承諾，貿易談判即可恢復。