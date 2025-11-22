澳洲主要航空公司宣布：12月起陸續禁機艙內使用「尿袋」

澳洲航空（Qantas） 、澳洲連接航空（QantasLink）和捷星航空（Jetstar）11月21日宣布，從下月15日起禁止在使用行動電源（俗稱「尿袋」）；維珍澳洲航空（Virgin Australia）則指，公司旗下航班將從12月1日起禁止在機上使用行動電源。相關措施將適用於所有國內和國際航班，不設任何例外。



澳洲廣播公司（ABC）報道，雖然旅客可以繼續攜帶行動電登機，但被禁止使用。乘客可使用座位上的電源或USB接口為手機、筆記型電腦、耳機充電，但行動電源本身無法透過座位的配置充電。

旅客還須將行動電源存放在容易取用的地方，例如前座椅下方、座椅口袋或隨身攜帶。 澳航允許把行動電源放在座位附近的頭頂行李艙內，但維珍航空禁止這樣做。與此同時，各大航班續禁止在託運行李中放置行動電源。

2024年2月22日，澳洲悉尼，一架澳洲航空的飛機從悉尼國際機場起飛。(Getty)

澳洲航空和維珍航空均允許每名乘客攜帶兩個行動電源登機，單個行動電源額定能量必須小於160瓦時，參數指標必須清晰可見。

維珍航空還規定，攜帶額定能量小於160瓦時但大於100瓦時的行動電源必須事先徵得航空公司同意。