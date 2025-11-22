G20峰會拉開帷幕　南非總統開幕禮強調「多邊主義」重要性

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在約翰內斯堡舉行的二十國集團（G20）峰會開幕禮上強調，為了應對「當今人類面臨的威脅」，各國必須採取「多邊主義」策略。



法新社引述拉馬福薩星期六（11月22日）在開幕禮上的致辭說：「G20峰會凸顯了多邊主義的重要性和現實意義。」他呼籲的對象是來自全球主要經濟體的領袖。

2025年11月22日，G20峰會首日的全體會議在南非約翰內斯堡舉行。（Reuters）

G20領導人星期六齊聚南非約翰內斯堡桑頓市（Sandton），參加一場美國抵制的年度峰會，並且已就一份美國未參與的G20宣言草案達成協議。

拉馬福薩在開幕詞中說：「大多數成員達成壓倒性共識，也同意我們一開始就應該通過宣言。」他感謝所有與南非誠摯合作，促成值得肯定的G20成果文件的各國代表團。

南非為本屆G20輪值主席國，美國特朗普（Donald Trump）政府稱南非白人遭受迫害，以此為由抵制峰會。美國是明年G20峰會的主席國。

路透社引述拉馬福薩的發言人說，儘管美國抵制了在約翰內斯堡舉行的峰會，但峰會仍通過了一項宣言。發言人在峰會上對記者說：「這無法重新談判。我們為此努力了一整年，過去一周更是緊張激烈。」

2025年11月22日，南非約翰內斯堡，G20峰會首日的合影環節。（Reuters）

四名知情人士透露，G20特使此前一天在沒有美國參與的情況下，起草了領袖宣言草案。其中一名知情人士證實，儘管特朗普政府反對，但領袖宣言草案提及氣候變遷議題。

南非政府在本周證實，美國駐南非大使館上周末向南非發出外交照會，重申美國不會出席G20峰會，並要求南非不發布任何宣言。美國指南非在G20的優先議題與美國政策立場背道而馳，美國因此無法支持G20談判達成的任何共識。南非已拒絕美國的要求。

二十國集團領導人第二十次峰會，11月22日及23日在南非約翰內斯堡桑頓舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

