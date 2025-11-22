巴西博爾索納羅被捕　法官：他電子腳鐐遭破壞　疑策劃潛逃

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的律師向路透社證實博爾索納羅於11月22日被巴西警方逮捕，此前他已被軟禁數月。



美聯社報道，一名法官稱，數日後博爾索納羅即將因策劃政變罪入獄，他此時卻意圖潛逃。

一名警方人員證實，博爾索納羅已於22日上午在巴西利亞接受入獄體檢博爾索納羅的助手西里諾也向美聯社證博爾索納羅被捕的消息。

負責審理此案的巴西最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）表示，7月18日起，博爾索納羅因被認定存在潛逃風險而佩戴腳踝監視器，而該設備於當地時間11月22日凌晨0時08分遭破壞。

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）9月16日居家監禁期間突感不適，由警方護送緊急送醫，正在接受治療。圖為2025年8月16日，他在巴西利亞一家醫院接受體檢。(Reuters)

莫賴斯指出：「這一訊息表明，這名已被定罪的人員意圖破壞腳踝監控設備以確保潛逃成功。而其兒子組織的示威活動將引發混亂，這會為他潛逃提供便利。」

莫賴斯還提到，已查明被告在調查期間，曾策劃潛逃至阿根廷大使館，申請政治庇護。他同時指出，博爾索納羅被軟禁的住所距離巴西利亞南使館區只有約13公里。

在莫賴斯作出逮捕決定僅數小時後，逮捕於22日凌晨6時左右實施，博爾索納羅被從軟禁的住所帶往巴西聯邦警察總部。

莫賴斯強調，此次逮捕應充分尊重博爾索納羅的人格尊嚴，不得使用手銬，也不得進行任何媒體曝光。

莫賴斯在逮捕決定文件中提及，博爾索納羅之子、巴西參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）本周發布的一段影片，其中，弗拉維奧煽動支持者走上街頭為其父「伸冤」。

莫賴斯強調，弗拉維奧拍攝的這段影片鼓動民眾無視憲法文本、司法裁決及民主機構，表明該犯罪組織為在本國製造混亂與衝突無所不用其極，完全踐踏民主制度。

他補充道：「巴西民主已足夠成熟，能夠抵制並起訴這類為庇護涉嫌主導未遂政變的犯罪組織而發起的可悲的非法行徑。」

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2025年7月18日在巴西利亞會見傳媒（Reuters）

博爾索納羅的部份支持者聲稱其遭遇「政治迫害」，預計將在周末期間在巴西聯邦警察總部外舉行集會抗議。

2022年10月，博爾索納羅競選連任失敗，但他不承認敗選，聲稱存在「選舉舞弊」。2023年1月，博爾索納羅支持者衝擊巴西國會、最高法院和總統府等機構，與執法人員發生衝突。此後，巴西司法機構對相關事件展開調查，並提出多項指控。

檢方稱，該政變陰謀包括刺殺巴西現總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva），以及煽動2023年初的叛亂活動。

博爾索納羅還因主導武裝犯罪組織、企圖以暴力手段廢除民主法治等罪名被判有罪博爾索納羅羅否認所有指控。

今年9月，博爾索納羅因策劃政變罪，被判處27年零3個月有期徒刑。

判決之後，博爾索納羅仍在上訴，且尚未用盡所有上訴途徑，法院也尚未就該案發出最終逮捕令。當地媒體報道，當他用盡上訴途徑後，預計將於下周某個時間開始服刑。

11月22日被逮捕前的100多天內，博爾索納羅因另一案件處於軟禁狀態。他被指控尋求美國干預以終止針對自己的刑事案件，這違反了相關預防性措施。

2025 年6月29日，巴西聖保羅保利斯塔大道，涉政變案的巴西前總統博爾索納羅在聯邦最高法院受審前與支持者在支持他的示威活動中互動。（Reuters）

軟禁期間，博爾索納羅被禁止使用社交媒體，但允許政治盟友探訪。其辯護團隊預計將以多項健康問題為由，申請允許他居家服刑。

美聯社報道，22日的預防性逮捕並不意味着博爾索納羅將留在聯邦警察總部內服刑。巴西法律規定，所有已定罪者應在監獄開始服刑。

報道稱，儘管巴西最高選舉法院的另一項裁決禁止他在2030年前再次參選，但他仍是巴西政壇的核心人物。民調顯示，若獲得參選資格，他將成為明年大選的有力競爭者。

美國總統特朗普與博爾索納羅交情密切，他稱此案為「政治迫害」，並對負責審理此案的大法官莫賴斯實施制裁。

今年7月，美國政府發布命令，對巴西多項出口產品加徵50%關稅，命令中提及了博爾索納羅。21日，特朗普取消了對巴西出口產品的大部份附加關稅。

本文獲觀察者網授權轉載。

