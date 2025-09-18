巴西前總統博爾索納羅確診皮膚癌　受醫治後症狀改善已出院

巴西聯邦最高法院上周裁決，前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）策劃政變罪名成立，判刑27年零3個月。他在居家監禁期間，周二突感不適緊急送醫。其醫生表示，博爾索納羅確診早期皮膚癌，在接受手術後症狀改善，已於翌日出院。



路透社引述醫生於9月17日發布的一份聲明，表示70歲的前總統因頭暈、低血壓送入巴西利亞一間醫院。院方表示，經檢查後發現博爾索納羅患有鱗狀細胞（Squamous cell carcinoma）。

醫生比羅利尼（Claudio Birolini）表示：「檢查顯示，其中兩處病變是早期皮膚癌。」博爾索納羅已於周日接受了皮膚損傷切除手術，情況有所好轉。但需要定期監測，以確認沒有出現新的病變、已經完全切除。

2025年9月16日，巴西利亞，巴西前總統博索納羅（Jair Bolsonaro，不在此圖中）居家突感不適後被送往醫院。圖為他的兒子Flavio Bolsonaro在醫院門外和一女子相擁。（Reuters）

博爾索納羅是巴西史上首位因策劃政變而定罪的前總統。其主診醫生日前說，他目前身體相當虛弱，還出現輕度貧血，「很可能是過去一個月營養不良所致」。

博爾索納羅盟友、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月向巴西商品徵收50%的關稅，理由是博爾索納羅因政變罪受審。