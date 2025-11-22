日媒：中方拒絕明年1月舉行中日韓首腦會談

日本首相高市早苗發表涉台言論後，中日關係緊張，共同社11月22日報道，中方拒絕明年1月舉行中日韓首腦會談。報道指，目前無法磋商會議具體的召開時間，能否實現會談變得不明朗。



共同社報道，明年中日韓峰會輪值主席國日本，近期向中韓兩國徵詢明年1月召開峰會的意向，據悉中方已拒絕。

2025年11月22日，日本首相高市早苗出席於南非約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會。（Reuters）

在今年3月舉行的中日韓三國外長會談時，三國曾表示同意加快準備三方領袖峰會。當時由於日本國會日程等因素導致年內很難實施首腦會談，因此日本表達明年1月舉行領導人峰會的意向。

高市早苗11月初在眾院預算委員會會議上發表「涉台言論」後，中日關係急轉直下。據報道，中國通過外交渠道向相關國家告知日本首相未能妥善應對，因此無法應約首腦會談等。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

報道稱，若日中韓首腦會談得以實現，預計中國國務院總理李強將訪日，有望成為關係正常化的契機。日本打算在明年2月後作為主席國儘快促成會談，然而由於農曆新年、全國人民代表大會等事宜，日程協調工作預計面臨困難。