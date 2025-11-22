日本市民團體首相官邸前舉行抗議集會　籲高市「不要煽動戰爭」

日本首相高市早苗11月初在國會指「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，暗示可行使集體自衛權，引發中方怒火，掀起外交風暴。市民團體11月21日（周五）在日本首相官邸前舉行抗議集會。參加者配合太鼓聲，高喊「高市首相不要煽動戰爭」、「立即撤回言論」的口號。



共同社報道，集會組織者指出，「（高市）該言論增加日中衝突的風險」。示威現場亦有民眾舉着寫有「和平至上」、「不要讓日本陷入危險」等標語牌。

2025年11月21日，日本市民團體在日本首相官邸前舉行抗議集會，呼籲高市立即撤回言論。（新華社）

高市早苗早前發表的涉台言論引發中國不滿，外交部、教育部、文旅部等接連發布赴日預警，提醒民眾謹慎前往日本旅遊、留學。繼內地12間航空公司宣布免費退改機票，中國多間大型旅行社已暫停銷售日本遊產品。

中國常駐聯合國代表傅聰11月21日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），就日本首相高市早苗此前發表的涉台言論闡明中方立場，稱如果日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方勢堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。