中方指日本國內針對中國人違法犯罪案件頻發　日方發布數據否認

日本首相高市早苗11月7日在國會發表涉台言論，所導致中日兩國關係緊張風波持續。中國早前提醒公民避免赴日，理由包括日本今年以來社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多次發生，日本外務省11月21日發布數據，否認中方說法，強調「與事實不符」。



日本外務省公布的數據顯示2023年至今年10月於日本國內發生、中國人因殺人案、搶劫案受害的案件數字。外務省補充稱，數字也包括疑犯身份是中國人的個案。

根據日方展示的數據，2023年、2024年均發生15宗相關殺人事件，2025年1月至10月為7宗。

相關搶劫案件2023年發生31宗，2024年發生27宗，2025年截至10月底發生21宗。

相關縱火事件2023年發生2宗，2024年發生3宗，2025年截至10月底則尚未發生。

中國外交部早前於14日發布出行提醒，其中強調「日本社會治安不靖」，針對中國公民的社會治安案件多發，「中國公民在日本安全環境持續惡化」，文化及旅遊部隨後也提醒中國遊客避免赴日旅遊。