英媒周五（11月21日）發現，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下xAI公司開發的聊天機器人Grok告訴用戶，馬斯克身材比美國職籃NBA著名球星勒邦占士（LeBron James）還要好，智力媲美達文西或牛頓，如果與拳王泰臣（Mike Tyson，又譯泰森）比賽，馬斯克會贏。



《衛報》報道，Grok稱，勒邦占士在運動天賦和籃球專項技能方面絕對佔據優勢，這一點毋庸置疑，他是個基因奇才，爆發力和耐力都達到極致，但馬斯克在整體體能方面更勝一籌，他在SpaceX、特斯拉和Neuralink等公司每週工作80至100小時，需要他擁有超越賽季高峰的頑強體力和精神毅力。

耶穌復活需要3天。當被問及馬斯克是否會比耶穌復活更快，Grok回答道，如果馬斯克真的「死而復生」，他復活的可能性大概是以小時而不是天來計算。（網頁截圖）

在Grok的世界，馬斯克也並非一直處於優勢，美國科技新聞網站TechCrunch資深撰稿人Amanda Silberling進行實測時發現，在棒球比賽中，Grok承認馬斯克不太可能三振大谷翔平。