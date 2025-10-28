馬斯克推AI生成網絡百科Grokipedia　與Wikipedia打對台

世界首富馬斯克（Elon Musk）又有新搞作，他宣告旗下科企xAI推出由人工智能（AI）生成內容的網絡百科全書Grokipedia，明顯是與另一網絡百科全書維基百科（Wikipedia）競爭。



馬斯克在社交網站Twitter發文指，Grokipedia的0.1版已經面世，他稱未來的1.0版將會是10倍更好，同時指「就算是0.1版，在我看來也比維基百科好」。

他稱這次的目標是創建開源的、全面的知識庫。

據外媒指，截至27日晚上，0.1版的Grokipedia已有超過88.5萬篇文章，相較之下，英文維基百科的文章數目為逾700萬篇。

Grokipedia（網站截圖）

馬斯克1月時猛烈批評維基百科，此因他捲入在總統就職典禮上做出疑似「納粹禮」致敬手勢的風波後，維基百科上關於他的文章條目經修改，內容是他在慶祝特朗普就職的演講中，將右臂舉向空中，許多旁觀者很快把這一動作比作納粹禮，馬斯克否認這一動作背後有任何意思。

感不滿的馬斯克後來指，「既然維基百科把傳統媒體的宣傳視為『有效』來源，那麼它自然成為傳統媒體宣傳的延伸。」他呼籲維基百科的捐贈者停止向網站捐款，之後公布打算建立一個與其競爭的網站。