施紀賢不排除對工人徵稅　恐違工黨執政不加稅承諾

正在南非出席二十國集團（G20）峰會的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）11月21日接受英國《天空新聞》專訪，回應他所領導的工黨政府面臨的財政問題。施紀賢指，遵守工黨不增加工人稅收的保證很重要，但拒絕排除徵稅的可能性。



施紀賢在專訪中強調，「我們在預算中顯然必須做出重大決定」，而這是在面臨「一個非常困難的背景」下做出的舉動。

2025年11月19日，英國倫敦，圖為一名買家在大型倉儲式連鎖超市中選購商品。（Getty）

不過施紀賢對會否違背工黨政府的承諾是避而不談，強調預算案將基於包括「公平」在內的「原則」指導，強調生活成本是英國人面臨的首要問題，而他所「加強處理」的三大領域是國家健康服務、削減國家債務以及應對生活成本危機。

英國工黨在去年大選後上台，保證不會在未來提高更多稅收。然而局勢逐漸發生變化，財相李韻晴（Rachel Reeves）被外界預料會在11月26日召開的財政預算案會議上提高稅收，以彌補英國政府的支出計劃中，高達數百萬英鎊的赤字。因此她有可能在會議中交出一份涉及徵稅彌補政府支出的預算案，引發外界擔憂。