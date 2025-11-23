日方官員：中方對日本涉台言論指控毫無根據　王毅：絕不妥協退讓

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。中國常駐聯合國代表傅聰11月21日致函聯合國，就高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。一位日本官員其後批評中國有關高市早苗改變日本涉台問題立場的講法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲主要經濟體之間的關係螺旋式惡化。外長王毅則表示，日方在涉台問題講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓。



據《日本時報》報道，中國21日向聯合國遞交一封信件，誓言若日本「膽敢在台灣海峽進行軍事幹預」，中國將採取堅決的自衛行動。

日本內閣廣報官小林麻紀表示：「我已註意到這封信函。所謂我國改變立場的說法完全沒有根據。」小林麻紀22日（周六）於南非約翰內斯堡出席二十國集團峰會期間發表上述言論。

小林麻紀強調：「我們已經多次向中方解釋了這些言論的要點和我們的一貫立場」，並補充說，東京「致力於與鄰國進行對話」。

外交部長王毅總結對中亞三國訪問時表示，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊，在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓。

王毅重申，日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須恪守。

2025年10月27日，外交部長王毅在北京舉行的藍廳論壇開幕式上發表講話。（Reuters）

中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。