局勢緊張　美國FAA發安全警告　多家航企取消往返委內瑞拉航班

美國與委內瑞拉之間的緊張關係持續升溫，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正加大對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的壓力。與此同時，隨着美聯邦航空局（FAA）對有關地區發布安全警告，多家航空公司開始取消往返委內瑞拉的航班。



2025年11月21日，在美國與委內瑞拉關係緊張的背景下，加勒比海國家千里達和多巴哥（Trinidad and Tobago）有民眾示威，指「加勒比海不是戰區」（Reuters）

路透社當地時間11月22日援引四名美國官員的話說，美國計劃未來幾天啟動與委內瑞拉相關的新一輪行動，正在考慮的選項包括推翻馬杜羅。

報道稱，目前尚無法確定新一輪行動的具體時間或規模，也不清楚特朗普是否已作出最終決定。最近幾周，隨着美軍向加勒比地區集結兵力，關於美國即將對委內瑞拉採取軍事行動的報道不斷增多。

一名美國高級政府官員22日聲稱，在委內瑞拉問題上，美方不排除任何可能性。「特朗普總統準備動用美國所有力量，阻止毒品湧入我國，並將相關責任人繩之以法。」這名官員稱。

美國一個航空母艦打擊群11月11日抵達拉丁美洲海域，華盛頓在委內瑞拉附近集結軍力威脅進一步升級。（Reuters）

這些要求匿名的美國官員們透露，美方針對馬杜羅的新行動很可能是秘密行動，其正在考慮的選項包括推翻馬杜羅。

當地時間11月23日，馬杜羅將迎來63歲生日。《華盛頓郵報》22日援引知情人士的話說，白宮最近提議讓美國軍機在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）上空投傳單，進行心理戰，由此進一步向馬杜羅施壓。

2025年10月31日，委內瑞拉加拉加斯，圖為馬杜羅在召開加勒比海國家聯合會議上舉起一個微縮版委內瑞拉憲法模型。（Reuters）

知情人士透露，投傳單的時間可能安排在馬杜羅生日當天。傳單上將包含美方懸賞5000萬美元（約3.9億港元）緝拿馬杜羅的訊息。

英國《金融時報》22日稱，隨着美國打擊威脅加劇，馬杜羅最近加強了個人安保措施，他最近的公開露面——包括上周末在加拉加斯的集會，以及19日與基層支持者的活動，都是臨時宣布的，馬杜羅和黨內較低級別的成員一同出現。

報道稱，此前，馬杜羅的公開演講通常是提前發布行程，他也會和政府及軍方高層一同亮相。但最近，這些高層人物缺席了公開活動，以避免重要人物同時成為攻擊目標。

美國在加勒比地區的軍事集結已經進行了幾個月，特朗普多次威脅對委內瑞拉動武，他還授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉開展秘密行動。

2025年11月13日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮東廳發表講話，當天他將簽署一項關於「促進未來」的行政命令。（Reuters）

11月16日，美軍最大航空母艦「傑拉爾德·R·福特」號所率航母打擊群進入加勒比海，與至少七艘其他軍艦、一艘核潛艇及F-35戰機會合。

此外，美方官員透露，美國計劃在11月24日將委內瑞拉「太陽卡特爾」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織。特朗普政府指控其參與向美國走私非法毒品，並聲稱馬杜羅領導着該集團，但馬杜羅予以否認。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）上周表示，將「太陽卡特爾」列為恐怖組織給五角大樓「提供了一大堆新的選擇」。特朗普曾表示，這將允許美國打擊馬杜羅在委內瑞拉的資產和一系列基礎設施，但特朗普也表示，願意通過談判尋求外交解決方案。

兩位美國官員確認，華盛頓與加拉加斯之間確實存在對話，但尚不清楚這些對話是否會影響美國行動的時間或規模。

2025年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social平台發文稱，美方在委內瑞拉海岸對一艘船發動襲擊，造成6人死亡。特朗普表示，該船遭襲時正在販運毒品，且與非法毒品恐怖分子網絡有關聯。（Truth Social@Donald J. Trump）

路透社指出，儘管美方宣稱其在加勒比海地區的行動集中在打擊販毒上，但其集結的火力已遠超執行該任務所需。據統計，自今年9月以來，美軍對加勒比及太平洋地區涉嫌走私毒品的船隻發動至少21次打擊，造成至少83人死亡。

人權組織譴責這些襲擊是對平民的非法殺戮，美國的一些盟友也愈來愈擔心華盛頓可能違反國際法。

另一方面，美軍的配置讓訓練不足且裝備老化的委內瑞拉相形見絀。路透社此前報道稱，由於政府配給不足，委內瑞拉一些部隊指揮官不得不與當地食品生產商談判，以保障軍隊糧食供應。這也促使馬杜羅政府考慮以替代戰略應對美國可能的入侵，包括採取「游擊戰」形式。

隨着美軍在委內瑞拉附近海域活動愈發頻繁，FAA於11月21日向各大航空公司發出安全警告，稱「委內瑞拉境內及周邊安全形勢惡化，軍事活動增強」，飛越該地區上空時存在「潛在危險情況」。

圖為葡萄牙航空（TAP Air）的飛機。（Reuters）

此後，巴西高爾航空（GOL Airlines）、哥倫比亞阿維安卡航空（Avianca）和葡萄牙航空（TAP Portugal）等三家航空公司取消了22日從委內瑞拉起飛的航班。

哥倫比亞民航局在一份聲明中表示，由於邁克蒂亞地區（Maiquetía）安全狀況惡化以及軍事活動增加，在該地區飛行存在「潛在風險」。

西班牙國家航空（Iberia）也表示，將從周一起取消飛往加拉加斯的航班，直至另行通知。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

