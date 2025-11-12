委內瑞拉軍隊將進入全面戰備狀態　傳擬用游擊戰或製造混亂抗美

美國南方司令部11月11日說，世界最大航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）已進入拉丁美洲地區，加劇美國與委內瑞拉的緊張關係。對於美方升級的軍事集結，路透社引述消息報道，委內瑞拉正在部署武器，其中包括幾十年前俄羅斯製造的裝備，並計劃在美國發動空襲或地面攻擊時，採取游擊戰式抵抗或製造混亂。委內瑞拉防長帕德里諾（Vladimir Padrino Lopez）表示，全國軍隊將進入全面戰備狀態，並將進行新階段演習應對威脅。



路透社報道，五角大樓已證實「福特號」的部署，並表示此次部署將有助於「打擊毒品走私，削弱並瓦解跨國犯罪組織」。此前美國在加勒比海地區多次打擊販毒船隻，並在該地區大規模集結兵力。

2025年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social平台發文稱，美方在委內瑞拉海岸對一艘船發動襲擊，造成6人死亡。特朗普表示，該船遭襲時正在販運毒品，且與非法毒品恐怖分子網絡有關聯。（Truth Social@Donald J. Trump）

美軍目前的規模和實力均遠高於委內瑞拉軍隊，後者因缺乏訓練、士兵薪資低、裝備老化等問題而致實力大減。由於實力懸殊，委內瑞拉此次抵抗美軍主要依靠兩種策略——「游擊戰」式防禦策略和「無政府化」製造混亂。

游擊式策略將涉及在280多個地點部署小型軍事單位，實施破壞和其他遊擊戰術；無政府化策略則將利用情報機構和執政黨武裝支持者，在首都卡拉卡斯（Caracas）製造街頭混亂，使委內瑞拉對外國勢力來說變得「不可治理」。

舉行軍演應對外部威脅

為應對美軍此次的軍事集結，委內瑞拉防長帕德里諾表示應總統馬杜羅（Nicolás Maduro）命令，該國武裝部隊已進入高度戒備狀態，並已啟動「獨立200計劃」的「高級階段」。該計劃是政府於9月下令實施的一項軍事應對措施，旨在加強防禦，以應對美國在該地區日益頻繁的活動。

2025年11月11日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）下令，在該國首都卡拉卡斯（Caracas）實施「獨立200計劃」防禦部署，委內瑞拉武裝部隊成員參與其中。（Reuters）

防長在一份聲明中稱，該升級應對措施將於11月11日至12日生效，期間「將全國所有軍事力量置於全面戰備狀態」，並要求大規模部署陸軍、空軍、海軍、內河艦艇和導彈部隊，並動員民兵、安全機構和綜合防禦司令部，在全國範圍內開展多層次聯合演練。