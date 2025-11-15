美軍據報向特朗普提交對委內瑞拉潛在行動方案　包括打擊陸地目標

美國與委內瑞拉關係愈見緊張，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月14日表示就如何處理與委內瑞拉問題已「差不多作出決定」，美媒引述知情人士指，美方衡量的選項包括對委國動武，另有美媒引述消息人士報道，美軍高官已向特朗普提交對委潛在行動最新方案，包括打擊陸地目標。



《華盛頓郵報》指，在14日討論關於打擊委內瑞拉的高級別磋商中，一同參與的官員還有副總統萬斯（JD Vance）、防長赫格塞思（Pete Hegseth）、參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。

美國一個航空母艦打擊群11月11日抵達拉丁美洲海域，華盛頓在委內瑞拉附近集結軍力威脅進一步升級。（Reuters）

報道引述一位知情人士透露，已派往該地區的「福特號」航空母艦上的戰鬥機飛行員一直在研究委內瑞拉的防空系統，但他們尚不清楚是否會接到攻擊命令。另有2名知情人士透露，美國的潛在計劃也包括出動精銳部隊——三角洲特種部隊（Delta Force），這支作戰部隊負責執行各種抓捕和擊斃任務。

2025年10月30日，在美國與委內瑞拉局勢緊張之際，圖為美國軍艦從加勒比海國家千里達和多巴哥（Trinidad and Tobago）附近港口中駛出。（Reuters）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）則引述多位知情人士指，美軍高級軍官12日已向特朗普提交針對委內瑞拉的潛在軍事行動方案，包括對陸地目標發動打擊。

兩位消息人士強調，美方目前尚未作出最終決定。

2025年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social平台發文稱，美方在委內瑞拉海岸對一艘船發動襲擊，造成6人死亡。特朗普表示，該船遭襲時正在販運毒品，且與非法毒品恐怖分子網絡有關聯。（Truth Social@Donald J. Trump）

《華郵》又指，特朗普政府對在委內瑞拉採取軍事行動的法律論點，是試圖將管轄毒品犯罪的法律與武裝衝突法結合起來，相關文件將毒品比作「化學武器」，還試圖為致命的船隻打擊行動辯護，聲稱美國是在與哥倫比亞、墨西哥等盟國展開「集體自衛」。

但一些立法者和許多法律專家認為這種比喻存在誤導，毒品走私是一種由疑似犯罪分子實施的平民犯罪行為，而不是由敵對作戰人員對美國公民構成迫在眉睫威脅的武裝攻擊。