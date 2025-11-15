美軍據報向特朗普提交對委內瑞拉潛在行動方案 包括打擊陸地目標
美國與委內瑞拉關係愈見緊張，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月14日表示就如何處理與委內瑞拉問題已「差不多作出決定」，美媒引述知情人士指，美方衡量的選項包括對委國動武，另有美媒引述消息人士報道，美軍高官已向特朗普提交對委潛在行動最新方案，包括打擊陸地目標。
《華盛頓郵報》指，在14日討論關於打擊委內瑞拉的高級別磋商中，一同參與的官員還有副總統萬斯（JD Vance）、防長赫格塞思（Pete Hegseth）、參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。
報道引述一位知情人士透露，已派往該地區的「福特號」航空母艦上的戰鬥機飛行員一直在研究委內瑞拉的防空系統，但他們尚不清楚是否會接到攻擊命令。另有2名知情人士透露，美國的潛在計劃也包括出動精銳部隊——三角洲特種部隊（Delta Force），這支作戰部隊負責執行各種抓捕和擊斃任務。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）則引述多位知情人士指，美軍高級軍官12日已向特朗普提交針對委內瑞拉的潛在軍事行動方案，包括對陸地目標發動打擊。
兩位消息人士強調，美方目前尚未作出最終決定。
《華郵》又指，特朗普政府對在委內瑞拉採取軍事行動的法律論點，是試圖將管轄毒品犯罪的法律與武裝衝突法結合起來，相關文件將毒品比作「化學武器」，還試圖為致命的船隻打擊行動辯護，聲稱美國是在與哥倫比亞、墨西哥等盟國展開「集體自衛」。
但一些立法者和許多法律專家認為這種比喻存在誤導，毒品走私是一種由疑似犯罪分子實施的平民犯罪行為，而不是由敵對作戰人員對美國公民構成迫在眉睫威脅的武裝攻擊。
