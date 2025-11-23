美國或對委內瑞拉採取軍事行動　英法荷據報限制與美分享地區情報

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言要在委內瑞拉部署地面部隊，令在加勒比地區擁有戰略要地的歐洲大國深感不安。官員和消息人士透露，法國、荷蘭和英國已開始限制與美國共享加勒比地區的情報。



法國媒體11月23日報道，英國、法國及荷蘭三國對加勒比地區局勢尤為擔憂，並且開始限制與美方共享有關這個地區的情報，擔心這些情報可能被用於實施在它們看來非法的襲擊。

英國在加勒比地區保留殖民時期的小型海外領地；馬提尼克島（Martinique）、瓜德羅普島（Guadeloupe）等大型島嶼，以及南美大陸上的法屬圭亞那（French Guiana）現在仍屬於法國。

2025年11月21日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），總統尼馬杜羅（Nicolas Maduro）出席委內瑞拉學生日遊行活動時舉起拳頭。（Reuters）

荷蘭受到的地理因素影響最為直接，它在加勒比地區的領土包括委內瑞拉近海的三個島嶼，即被稱為「ABC群島」的阿魯巴（Aruba）、博內爾（Bonaire）和庫拉索（Curaçao）。歐洲軍事消息人士說，如果爆發戰爭，這些島嶼會處於前線位置。

美國特朗普政府近期在加勒比海域集結航母編隊等軍事力量，委內瑞拉總統馬杜羅（ (Nicolás Maduro）指責美方企圖顛覆委政權。

華盛頓指控馬杜羅領導「恐怖主義」販毒集團，後者否認。

自9月以來，美軍在加勒比國際水域對涉嫌運毒船隻的空襲，已造成至少83人死亡，但美國並未提供任何證據，證明打擊目標的確是毒品犯罪人員。

荷蘭民用情報與反情報局局長阿克博姆（Erik Akerboom）告訴《人民報》（De Volkskrant）：「我們對情報機構政治化及侵犯人權行為，保持高度警惕。」

法國政府雖尚未公開證實限制與美情報共享，但法國高級警官祖拉斯（Dimitri Zoulas）告訴加勒比廣播電台（RCI）：「在當前形勢下，如果美國人將情報用來對船隻發動軍事打擊，那麼任何歐洲國家，包括法國在內，都不會向美國人提供行動情報。」

英國《泰晤士報》報道說，由於擔心特朗普可能在加勒比地區「暗殺」毒販，英國總檢察長赫默爾（Richard Hermer）已指示各部門停止與美方共享情報。

本月早些時候，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）駁斥英國停止共享情報的報道為「假新聞」。

英國軍情六處前外勤處處長迪爾洛夫（Richard Dearlove）向法國媒體指出，這種情況並非特例，是為了在避免歐洲國家參與可能在美國司法管轄區合法，但在自己國家非法的行動。「這不影響整體情報交流，屬於局部特定問題。」

2025年8月1日，美國馬里蘭州（Maryland），總統特朗普（Donald Trump，左）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）2025年7月5日，委內瑞拉加拉加斯，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）在慶祝委內瑞拉獨立214週年的軍事閱兵慶典上發表講話。（Getty）

儘管如此，歐洲各國也深知引起特朗普政府不滿的風險。一名歐洲情報機構消息人士說：「在公開拒絕美國前必須三思，因為美方向盟友提供大量情報。」

一名曾在加勒比地區參與禁毒行動的前美軍軍官則說，歐洲國家對美國情報工作的實地貢獻極為有限。

本文獲《聯合早報》授權轉載

