G20峰會閉幕　成員國「繞美」達宣言　強調多邊合作共同發展

二十國集團（G20）領導人峰會11月23日在南非約翰內斯堡閉幕，在美國總統特朗普表明抵制這次南非主辦峰會的背景下，成員國成功通過《領導人宣言》，強調多邊合作與共同發展。



南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在閉幕禮發表講話，據央視新聞報道，他表示這是G20機制成立以來首次在非洲大陸舉行領導人峰會，具有歷史意義，他強調21世紀最大的增長潛力在非洲，實現這一潛力，需要加強非洲與G20乃至全球的合作夥伴關係。

他稱通過本次峰會形成的《領導人宣言》「不僅是文字，更是推動全球行動的承諾」，強調多邊主義依然是解決共同挑戰的最佳途徑，他強調「分歧不能阻礙合作，共識終將引領世界前行」，呼籲各方加快落實《2030年可持續發展議程》，推動更加包容、公正、繁榮的世界。

2025年11月22日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在南非約翰內斯堡舉行的G20峰會演講。（Reuters）

《領導人宣言》的內容包括要採取行動確保低收入國家債務可持續性，重申致力於以有效、全面和系統的方式支持中、低收入國家應對債務脆弱問題。

宣言又指要利用關鍵礦產資源促進包容性增長與可持續發展，努力保證關鍵礦產供應鏈可以更好應對地緣政治緊張、不符合世貿組織規則的單邊貿易措施、大流行病或自然災害的幹擾，使更多生產國可以參與並從價值鏈中受益。

路透社11月21日引述知情人士報道指，G20成員國代表已在峰會前達成領導人宣言草案，草案未經美國參與協商。