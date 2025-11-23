安世半導體風波｜聞泰科技再發聲：促安世荷蘭切實回應控制權問題

安世半導體（Nexperia）的中國母公司聞泰科技11月23日發表聲明指，要求安世荷蘭能在切實尊重事實和法律的基礎上，就如何恢復聞泰科技的合法控制權與完整股東權利，提出具有建設性且真正富有誠意的解決方案。



荷蘭政府此前「接管」安世半導體荷蘭總公司，引發中荷之間爭拗，國際晶片出現斷供危機，全球多間車企都大受影響。至11月19日，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）發表聲明，暫停對安世半導體發出的接管命令。

聞泰科技23日指，自荷蘭經濟部不當干預以來，本着負責任的態度和維護全球客戶利益的原則，在中國相關政府部門的大力幫助與推動下，公司一方已主動釋放善意，明確表達願意與安世荷蘭方面就如何恢復聞泰科技的合法控制權、妥善解決當前爭端進行具建設的溝通，「我們始終相信，通過坦誠對話解決分歧，是保障公司正常運營和全球晶片供應穩定的切實正確途徑。」

2025年10月23日，德國漢堡，在荷蘭政府接管中資企業持有的安世半導體（Nexperia）後，德國汽車生產商警告事件或導致停產。（Reuters）

該公司指，令人深感遺憾與不解的是，儘管公司一方展現出最大誠意，安世荷蘭方面迄今未對其溝通提議作出任何實質回應。

聲明指「鑑於此，我們要求安世荷蘭能在切實尊重事實和法律的基礎上，就如何恢復聞泰科技的合法控制權與完整股東權利，提出具有建設性且真正富有誠意的解決方案。」

聲明又稱「全球半導體產業的穩定關乎行業發展大局。我們再次呼籲各方以理性、負責任的態度行事，共同維護安世半導體的穩定與繁榮，保障全球客戶的供應鏈安全。」