小泉進次郎訪鄰近台灣與那國島　稱當地部署導彈不會惡化區域局勢

據日本媒體報道，防衛大臣小泉進次郎11月23日到訪日本最西端，位於沖繩縣的與那國島，並考察陸上自衛隊在當地的駐軍。此次視察被視為應對「台灣有事」而採取的「西南轉移」計劃的一部分，旨在加強西南列島的防衛能力。與那國島距離台灣最近，一旦台灣局勢惡化，可能成為日本的「前線」。小泉進次郎表示：「關於在靠近台灣的與那國島部署導彈會加劇地區緊張局勢的說法毫無根據。」



綜合《朝日新聞》與共同網報道，小泉進次郎在訪問結束後指出：「我重申了保護人民生命和安寧，以及保護我國領土、水域和領空的決心。」

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎視察位於沖繩縣與那國島的自衛隊駐軍。（X@shinjirokoiz）

據報道，與那國島是日本最西端的島嶼，距離台灣約111公里。鑑於中國近年海軍實力不斷增強與台海局勢升溫，日本政府正積極推行「西南轉移」戰略，以加強自衛隊實力。

陸上自衛隊分別於2016年、2019年和2023年在與那國島、奄美大島、宮古島以及石垣島設立基地。未來，日方計劃在與那國島部署地對空導彈部隊，配備03式中程地對空導彈，用於攔截敵機和巡航導彈。

小泉進次郎23日會見了與那國町町長上地恆夫，顯然是想了解他對部署導彈部隊的看法。談到在當地部署導彈一事，小泉告訴記者：這將降低我國遭受武裝襲擊的可能性，而所謂會加劇地區緊張局勢的說法毫無根據。」

當被問及與那國島在緊急情況下的戰略作用時，小泉僅回應道：「我不會回答任何假設台灣發生緊急情況的問題。」

2025年11月22日，日本防衛大臣小泉進次郎（右）與沖繩縣石垣市長中山義隆（右）會面時握手。（X@shinjirokoiz）

這是小泉進次郎上任防衛大臣以來首次出訪沖繩縣，先後與宮古島市長及石垣市長舉行會面。