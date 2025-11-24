魯比奧：美烏會談取得進展　待解決問題「並非不可克服」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）說，美烏代表團就美國提出的28點和平計畫進行的會談取得「實質性進展」，並對俄烏達成和平協議表示樂觀。但雙方未能就如何保障烏克蘭安全達成一致，烏克蘭和歐洲盟友認為28點計畫對俄羅斯做出了重大讓步，並要求修改和調整。



綜合《紐約時報》和路透社報導，美國、烏克蘭以及歐盟、英國、法國、德國代表星期天（11月23日）上午開始會談。烏方首先與英、法、德代表會晤。下午，美烏雙方展開談判。魯比奧和烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）於傍晚6時（香港時間24日淩晨1時）左右共同會見記者，各自發表聲明。

魯比奧說，當天的討論「取得了非常實質性的進展」。在北約角色和對烏克蘭的安全保障等方面仍有工作要做，但他的團隊已縮小未解決問題範圍，指尚待解決的問題「並非不可克服」。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在會面後發表講話。（Getty Images）

他說，要達成方案，當然還需要俄羅斯方面同意，「不過，在過去九個月，美方已對俄方真正關切的一些事有了相當實質性的瞭解」。

葉爾馬克說，烏美當天首輪會談「有成效」，正朝着「公正而持久的和平」邁進。未來幾天烏美雙方將繼續「推進聯合方案」，並將與歐洲夥伴展開磋商。

美國總統特朗普（Donald Trump）上周要求基輔在感恩節（27日）前給出答覆，接受美國提出的28點和平計畫，包含烏克蘭長期以來一直拒絕的條款。

本文獲《聯合早報》授權轉載

