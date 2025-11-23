美參議員：魯比奧稱「俄烏28點和平方案」非由美國提出　華府否認

美國特朗普政府日前提出結束俄烏戰爭的28點和平方案，特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱希望烏克蘭可以在感恩節前接受。不過有美國參議員11月22日指，國務卿魯比奧（Marco Rubio）向他們表示，方案並非華府實際提出的計劃，而是俄羅斯的「願望清單」。



美媒及天空新聞等傳媒報道，緬因州獨立派參議員、參議院外交關係委員會成員Angus King、民主黨參議員Jeanne Shaheen及南達科他州共和黨籍參議員Mike Rounds在加拿大出席哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HISF）時提到，魯比奧赴瑞士日內瓦與歐洲和烏克蘭官員討論方案前，向他們表示28點方案並非華府的計劃，而是俄羅斯的提議。

2025年10月17日，特朗普在白宮迎接烏克蘭總統澤連斯基。（Reuters）

他們形容莫斯科提出的要求大部分都是不可接受，Rounds認為方案以目前形式公開與特朗普政府無關，指華府希望以此作為談判起點。

King將方案與英國已故首相張伯倫（Neville Chamberlain）在1938年的慕尼黑綏靖政策相提並論，形容方案是對侵略的回饋，直言俄羅斯在道德、法律及政治等方面都沒有控制烏克蘭東部的理據。

而北卡羅來納州共和黨參議員Thom Tillis同日較早時亦認為，黨內元老、前參議院領袖麥康內爾對方案的批評不足，指華府不應讓俄羅斯覺得從方案中獲勝。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及歐洲領導人。圖為美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）和美國副總統萬斯（JD Vance ）出席。（Reuters）

對於多名參議員的批評，魯比奧透過國務院發聲明否認指控，強調計劃內容由華府起草，內容根據俄羅斯方面的意見，同時亦建基於烏克蘭過往及目前提出的建議。