歐洲修訂俄烏和平28點方案　包括烏軍上限80萬人及美予安全保障

美國、烏克蘭、歐洲官員11月23日在瑞士日內瓦舉行磋商，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。綜合路透社、英國天空新聞（Sky News）報道，歐洲代表提出了反提案，包括雖然同意限制烏克蘭軍隊人數，但要求提升上限；烏克蘭將獲得美國類似北約（NATO）第五條的安全保證；以及俄羅斯將逐步重新融入全球經濟，最終獲邀重返八國集團（G8）等。



圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）等出席；烏方代表則包括總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）等。（Reuters）

路透社引述消息人士稱，該份反提案是由所謂的歐洲「E3」強國：英國、法國和德國共同起草，是以美國的28點方案為基礎，但逐條進行了審查，並提出了刪除或修改建議。以下為經歐洲修訂的28點內容：

1. 烏克蘭的主權需要再次確認。

2. 俄羅斯、烏克蘭和北約之間將達成全面且徹底的互不侵犯協議，過去30年來的所有模糊不清之處都將得到解決。

3. 美國方案的第三點被刪除。（根據路透社掌握的美方草案，第3點為「預期俄羅斯不會入侵其鄰國，北約也不會進一步擴張。」）

4. 和平協議簽署後，俄羅斯和北約將舉行對話，以解決所有安全問題，創造一個緩和局勢的環境，以確保全球安全，並增加互聯互通和未來經濟機會。

5. 烏克蘭將獲得強而有力的安全保障。

6 烏克蘭在「和平時期」的軍事力量上限設定為80萬人（而非美國統一設定的60萬人上限）；

7. 烏克蘭加入北約取決於北約成員國的共識，但這種共識目前並不存在。

8. 北約同意在和平時期不在烏克蘭永久部署其指揮的部隊。

9. 北約戰鬥機將駐紮在波蘭。

10. 烏克蘭將獲得美國與北約第五條相對應的安全保證：

a. 美國將因擔保而獲得補償；

b. 如果烏克蘭入侵俄羅斯，烏克蘭將喪失該項保證；

c. 如果俄羅斯入侵烏克蘭，除了強有力的協調軍事回應外，所有全球制裁都將恢復，對新領土的任何承認，以及本協議的所有其他好處都將被撤銷。

11. 烏克蘭符合加入歐盟的條件，在評估期間將獲得進入歐洲市場的短期優惠待遇。

12 為烏克蘭提供強而有力的全球重建方案，包括但不限於：

a. 設立烏克蘭發展基金，投資於包括科技、資料中心和人工智慧在內的高成長產業；

b. 美國將與烏克蘭合作，共同恢復、發展、現代化改造和運營烏克蘭的天然氣基礎設施，包括其管道和儲氣設施；

c. 共同努力重建受戰爭影響的地區，以恢復、重建和現代化城市和住宅區；

d. 基礎建設；

e. 礦產和自然資源開採；

f. 世界銀行將制定一項特別融資方案，為加快這些努力提供資金。

13. 俄羅斯將逐步重新融入全球經濟。

a. 制裁豁免將分階段、逐案討論並達成一致。

b. 美國將簽署一項長期經濟合作協議，以在能源、自然資源、基礎設施、人工智能、資料中心、稀土、北極聯合項目以及其他各種互利共贏的企業合作機會等領域尋求共同發展。

c. 俄羅斯將被邀請重返八國集團（G8） 。

14. 烏克蘭將得到全面重建和經濟補償，包括透過俄羅斯主權資產進行補償，這些資產將被凍結，直到俄羅斯賠償烏克蘭的損失為止。

15. 將成立一個由美國、烏克蘭、俄羅斯和歐洲國家參與的聯合安全工作小組，以促進和執行本協議的所有條款。

16. 俄羅斯將透過立法確立對歐洲和烏克蘭的非侵略政策。

17. 美國和俄羅斯同意延長核不擴散和核子管制條約。

18. 烏克蘭同意根據《不擴散核武條約》維持無核國家地位。

22. 一旦未來領土安排達成一致，俄羅斯聯邦和烏克蘭均承諾不以武力改變這些安排。若違反此項義務，任何安全保障均不適用。

23. 俄羅斯不得阻礙烏克蘭利用第聶伯河（Dnieper River ）進行商業活動，並將達成協議，使糧食運輸能夠自由通過黑海（Black Sea）。

24. 將成立一個人道委員會來解決懸而未決的問題：

a. 所有剩餘的戰俘和遺體將按照「全部交換」的原則進行交換；

b. 所有被拘留的平民和人質，包括兒童，都將被釋放；

c. 將設立家庭團聚計劃；

d. 將採取措施解決衝突受害者的苦難。

25. 烏克蘭將在和平協議簽署後儘快舉行選舉。

26. 將採取措施解決戰爭受害者的苦難。

27. 本協議具有法律約束力。其執行將由美國總統特朗普擔任主席的和平委員會監督和保障，違反本協議將受到處罰。

28. 各方同意本備忘錄後，雙方撤退至商定地點，停火立即生效，協議即刻開始執行。停火的具體方式，包括監督機制，將在美國監督下由雙方商定。