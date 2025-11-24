中國對日本的最新警告　王毅五句話證必須進行反制理由

中國對日本的警告在升級。



外界關注到，11月23日，王毅在與中亞三國外長戰略對話後，接受了中國媒體採訪，其中大篇幅談到當下的中日摩擦。



一些警告，被外媒廣泛報導。



因為在很多外媒看來，這次警告很不一般，因為王毅至少有三重身份：曾經的駐日大使、知名的日本通、現在中國最高外交官。我仔細看了一下，王毅的最新講話，很嚴厲很坦誠，或許，可以用這四個成語來形容：

一針見血、

義正辭嚴、

語重心長、

擲地有聲。

其實核心，就是向國際社會解釋了一個問題，對於日本首相高市早苗的錯誤言論，為什麼中國必須進行反制？我覺得，至少五句話，值得格外關注。

2025年10月4日，日本東京，圖為高市早苗在勝選自民黨總裁後出席記者會。（Reuters）

第一句，王毅說，「在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。」

因為今年是一個很特殊的年份，是抗戰勝利80周年；日本更對台灣有歷史原罪，用王毅的話說，把當年「竊取」的台灣歸還中國，這是日本「作為戰敗國必須持續遵守的國際義務」。

今年，日本最應該深刻反省，在台灣和歷史問題上遵規守矩，謹言慎行。

這是我們的期待。

第二句，王毅說，「但令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。」

這說出了中國當時的心態：大吃一驚。

為什麼說是什麼錯誤信號？因為我們都知道，日本首相高市早苗突破以前日本首相的說法，暗示將武力介入台海，這顯然「講了不該講的話，越了不應碰的紅線」。也不得不說，我們把日本一些人，想得太好了。

第三句，王毅說，「中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。」

中國國旗。（Reuters）

中方不得不做，也是別無選擇。但換言之，日本啊日本，你這是侵犯中國的主權和領土完整，你這是破壞戰後國際秩序，你這是悖逆國際正義和人類良知。

所以，下面，王毅還說了一句，中國人民愛好和平、親仁善鄰，但在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓。不要指望中國在這個問題上有任何通融妥協的餘地。

第四句，王毅說，「日本政府在中日四個政治檔中已就台灣問題作出鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須恪守。人無信無以立身，國無信無以立世。」

這其實是三個句號，但相互關聯，我權且視作一句。這尤其有針對性，因為我們看到，日本方面還在百般狡辯，認為日本沒有改變對台政策，中國是小題大做。

真是這樣嗎？王毅一針見血，日本你在台灣問題上，有過鄭重承諾，你必須恪守承諾。不然，我們以後還怎麼相信日本？基本信任沒有了，中日還怎麼相處？國際關係的基石，在於對白紙黑字的敬畏，對歷史經緯的尊重。

圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場有中日兩國國旗飄揚，歡迎時任日本首相的安倍晉三訪華。（Getty）

第五句，王毅說，「中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。」

這句話，就比較狠了。尤其這個「如果」，如果日本一意孤行，一錯再錯，那對不起，日本，你將被再清算。

為什麼說「再」？我的理解，很簡單，日本將遭遇二戰一樣的戰敗結果，日本軍國主義將被徹底清算。歷史的悲劇，往往始於對紅線的漠視，而成於集體的沉默。說實話，中日關係這樣斷崖式惡化，我還是很痛心的。

過去十多年，中日關係起起伏伏，好不容易過去兩年，關係有所好轉，但高市早苗的舉動，事實上徹底破壞了中日關係改善的勢頭，事實上更煽動起兩國之間新的仇恨情緒。

多年之功，毀於一旦啊！

接下來，會怎麼演變？完全我個人看法，不代表任何機構，不排除三種可能性吧，之前我也說過。

第一種，高市深刻反省，收回相關挑釁言論，日本在吸取教訓後，中日爭端逐漸平息，也算是解鈴還須繫鈴人。

第二種，高市裝聾作啞，暗示不再發表類似言論，但就是不願收回挑釁，中日僵持繼續，不排除風吹草動又開始新的危機。

第三種，高市破罐破摔，甚至為了向極右翼獻媚，發表更出格言論，甚至「閃電」參拜靖國神社，那真就一條道走到黑了。

但不管哪一種，高市打破外交慣例發表挑釁謬論，暗示要武力介入台海，事實上已對中日關係造成了無法彌補的巨大傷害，也讓世界更看清日本軍國主義抬頭的不爭事實。

剛卸任的石破茂，也再次警告他的這位後任：外交絕非「過一時嘴癮」，也不能「只要支持率上升就好」。（截圖自NHK）

中國的憤怒還在升級，如果日本真一條道走到黑，不排除還有更多反制措施出台。

我們也都是在見證歷史。

不得不說，日本新首相上台，中日關係這樣天崩開局，還真是前所未有。

但大是大非，中國退無可退；如果地動山搖，那就地動山搖吧。

我前面用四個成語形容王毅的講話，其中有一個，就是「語重心長」。

內容確實很語重心長，很坦誠很直率，掰開了揉碎了，講中國不得不進行反制；稱呼其實也很有講究，至少王毅的講話中，沒有點名高市早苗，而是用了「日本現職領導人」這個詞。

日本現職領導人是誰？全世界都知道。但這就是外交語言。中方滿懷憤怒但保持清醒，堅決反制但也保持克制。但惹下這麼大的禍事，高市早苗應該深刻反省。

我看到，剛卸任的石破茂，也再次警告他的這位後任：外交絕非「過一時嘴癮」，也不能「只要支持率上升就好」。

他說：「1972年，日本前首相田中角榮訪華，實現日中邦交正常化。自那時起，歷屆日本政府始終小心翼翼地維繫着日中關係。即便有想說的話，情緒上有所觸動地時刻，大家也都秉持極度審慎的態度處理。」

在石破茂看來，日中關係本就十分微妙，日本政府長期以來的立場，是處理這一關係的基礎，希望日本現政府也能充分認識到這一點，妥善推進後續工作。

這些良言相勸，高市早苗能聽得進去嗎？

別忘了王毅最後那句警告：如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。

請注意，主持清算的不僅僅有中國，還包括一切主張正義的國家和人民。

國際公義的長河，或許曲折，但從無逆流。任何國家若妄想與之抗衡，終將自絕於未來。

本文獲微信公眾號《牛彈琴》授權轉載。


