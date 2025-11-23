日本熊災不斷　日企開發「熊一目散」驅熊噴霧大賣長期斷貨

日本近月多地發生熊出沒襲擊人事件，導致民眾人心惶惶。德島縣一間企業就乘勢推出耗時3年，自家研製的驅熊噴霧「熊一目散」，甫推出市面就賣斷市。



據共同網11月20日報道，位於德島縣安南市的生物化學企業TIEMCO是一間專門生產藥品、魚飼料及牛飼料的公司。

該公司於今年5月開始銷售名為「熊一目散」的驅熊噴霧。本產品以辣椒素（辣椒中的一種化合物）為主要成份，自2022年以來經過十多次試驗並不斷改進而成。目前訂單穩定，產品持續供不應求。

從集團官網可見，TIEMCO與熊類研究領域的權威專家、酪農學園大學佐藤喜和教授合作，開發出一款正在申請專利的新產品。這款驅熊噴霧採用高品質的日本生產工藝，兼具安全性和實用性。

日本熊仔始末：

官網介紹指其成分、作用範圍、噴霧時間及有效期限等規格均達到或超過國際品牌，並符合多項國內外安全標準。此外，噴嘴採用通用設計，即使在緊急情況下也能輕鬆噴灑。配套的專用支架（套裝出售）方便攜帶，並可快速取下噴霧瓶。

噴霧瓶採用輕巧耐用的鋁製壓力罐，瓶身厚度適中，方便女性握持。本產品含有超過2%的辣椒素。採用環保液化石油氣。

2025年11月23日，日本近月多地接連發生熊出沒襲擊人事件，導致民眾人心惶惶。德島縣一間企業就乘勢推出耗時3年，自家研製的驅熊噴霧「熊一目散」，甫推出市面就賣斷市。（網絡圖片）

驅熊噴霧售價連稅為9,900日圓（約493港元），但官網上顯示缺貨，其專門針對棕熊、亞洲黑熊、野豬和猴子設計。