中印關係回暖　印媒：印度全面恢復向中國公民批出旅遊簽證

印度媒體報道，時隔五年，印度已全面恢復向中國公民發放旅遊簽證，朝着推動中印關係正常化邁出重要一步。



印度新德里電視台（NDTV）上周六（11月22日）引述知情印度官員披露，印度官方在今年7月一項指令發出後作出上述決定。根據指令，印度將全面恢復向中國公民發放旅遊簽證。這是印中今年1月達成恢復直航協議後的另一項新舉措。

《新印度快報》（The New Indian Express）上周五（21日）引述消息人士稱，印度政府已在上周向全球駐外使領館發佈「全面恢復對中國公民旅遊簽證辦理業務」的通知。此舉契合印中在2020年6月加勒萬河谷爆發流血衝突後，為穩定雙邊關係踏出的另一步，也是新德里與北京關係持續緩和的另一信號。

印度駐華大使館今年7月23日在官方微博宣布，中國公民隔日可前往北京、上海、廣州的印度簽證申請中心，申請旅遊簽證到訪印度。

《新印度快報》稱，這次將簽證辦理範圍擴大至全球，彰顯出印度對當前雙邊關係發展態勢的信心不斷增強。

中印2020年6月在加勒萬河谷爆發流血衝突後，雙邊關係急轉直下。兩國當年起暫停直航，印度暫停對中國公民的旅遊簽證。

今年1月，中印兩國首次達成恢復直航協議，但印度與巴基斯坦發生衝突後，中印關係再度降溫。中國外長王毅8月訪印時促成多項合作共識，包括儘快恢復中印直航；印度外交部隨後在10月初宣佈當月重啟直航。

中印時隔五年恢復直航，首趟航班10月27日抵達廣州。

中印關係：圖為2019年10月11日，習近平出訪印度，在金奈（Chennai）會見印度總理莫迪（Narendra Modi），並在當地寺廟內合影。（Reuters）

印度航空官網信息顯示，公司計劃自2026年2月1日起恢復新德里至上海浦東的直飛航班。在獲得相關監管批准後，印度航空還計劃在同年開通孟買至上海的直航。

