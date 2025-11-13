印度巴基斯坦爆炸案引發兩國安全憂慮　紐時：恐加劇地區不穩

印度與巴基斯坦兩國的首都近日接連發生嚴重爆炸個案，《紐約時報》分析指，儘管兩宗爆炸慘案無任何直接聯繫，但在印巴關係趨向緩和之際，爆炸案卻再次挑起雙方的緊張神經，加之兩國均擁有核武器，並且外交關係還因今年早前的衝突降至冰點，地區衝突有可能再次升級。



報道指，新德里發生的汽車爆炸慘案摧毀首都的安全感，並增加印度官員的壓力，這一說法也同樣適用於巴基斯坦，因伊斯蘭堡現時還面臨國境內武裝組織四處襲擊的壓力，以及巴基斯坦與鄰國阿富汗之間邊境衝突加劇的壓力。

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）在爆炸案發生後指控印度煽動襲擊，並稱阿富汗窩藏攻擊者，國防部長阿西夫（Khawaja Asif）就發文指出，「任何認為巴基斯坦軍隊僅在阿富汗與巴基斯坦邊境或俾路支省偏遠地區作戰的人，都應該把爆炸案當成警訊——這是一場針對整個巴基斯坦的戰爭。」

而印度外交部發言人賈伊斯瓦爾（Randhir Jaiswal）則回應：「印度明確否認這些毫無根據的指控。」

報道引述分析指，雖然局勢緊張程度仍然高漲，但在春季發生的印巴衝突表明，隨着無人機的引入，局勢可能會迅速升級。而調查人員的針對今次爆炸個案的追查難度，可能也比印控克什米爾的襲擊案更加複雜。並且新德里一直受到伊斯蘭國等其他恐怖主義組織的注意。

2025年4月23日，在南克什米爾發生疑似武裝分子襲擊事件後，印度警察在印控克什米爾斯利那加（Srinagar）警察控制室外站崗。（Reuters）

在日前的這兩宗爆炸慘案中，位於伊斯蘭堡一間法院外的警車附近於周二中午發生爆炸，至少12死30傷，巴基斯坦塔利班（TTP）承認責任，巴基斯坦政府則將個案列為自殺式襲擊，內政部長納克維（Mohsin Naqvi）進一步披露，攻擊者試圖進入法院建築群但未能成功，隨後在午餐時間於入口處引爆炸彈身亡。當時法院內有數百名律師、被告和法官，所幸避免了更嚴重的傷亡。

而周一發生在印度著名景點紅堡（Red Fort）的地鐵站附近的汽車爆炸案，則造成至少8死20傷，印度政府周三列為「恐襲事件」進行調查。