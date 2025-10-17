路透社：印度考慮放寬部份中國進口產品限制

路透社10月17日引述3名匿名印度政府官員表示，印方正考慮放寬對中國進口產品的部份關稅和非關稅限制。



一名印度政府官員表示，印度商業部及政府智庫NITI Aayog在部際會議上支持業界籲降低原材料進口關稅的要求，承認越南等國以零關稅進口中國原料，使印度製造商處於不利的競爭地位。

另一名官員則表示，政府和業界漸形成共識，認為在與美國談判同時，印方也需微調自身貿易政策，包括與中國雙邊貿易關係。

2025年9月25日，印度新孟買，船舶停靠在當地的一個貨櫃碼頭。（Reuters）

消息人士表示，印方未來考慮允許取消對某些產品的反傾銷稅，同時考慮削減製造皮革、工程產品等行業所須原材料的關稅，預計也不會延長對車軸梁、轉向零件和高強度聚酯紗等產品的反傾銷稅。

其中一名官員表示，印方無意放棄自給自足的經濟政策，而是認識到經濟增長需要包括中國在內的全球生產投入。

這張攝於2020年6月30日設計圖片中，可以看到一部手機螢幕上顯示代表「禁止」的符號，其背後則有一面印度國旗和中國國旗。（Getty）

報道指，印度商務部上月已將品質受控生產投入的預先授權期限從180天延長至18個月，以緩解進口關鍵中國原料所面臨的壓力。

相關印度官員表示，中國原材料價格下降促進iPhone、藥品、化學品等產品的出口，但最終否放寬限制須交由財政部決定。