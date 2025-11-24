華府抵制G20峰會共識　卡尼：美國缺席下　世界仍可前行

當地時間11月23日，二十國集團（G20）領導人第二十次峰會在南非約翰內斯堡閉幕。美國彭博社報道稱，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在當天的新聞發佈會上表示，即便沒有美國的參與，世界仍能在諸多議題上取得進展，儘管G20共識是在特朗普政府的抵制下達成的，但仍具有份量。



美國《新聞周刊》23日指出，卡尼在峰會尾聲談及美國的缺席時暗示，如果世界最大經濟體選擇袖手旁觀，其他國家也不會感到束手無策。

「此次峰會匯集了代表全球3/4人口、全球2/3國內生產總值（GDP）、全球3/4貿易的國家，即便美國並未正式出席。」卡尼說，「這提醒我們，全球經濟的重心正在轉移。」

美國此前以所謂南非「虐待」白人農民、允許暴力和土地徵用為由，拒絕出席此次G20峰會。會議前夕，美國駐南非大使館重申了這一立場，還告知南非政府美方反對在未經他們同意的情況下「以二十國集團共識為前提發表任何峰會成果文件」。

2025年11月22日，多國領袖在G20南非峰會合影（Pool via REUTERS）

但今年的G20主席國南非頂住了美國施壓並於22日宣佈，與會各方已就會議核心議程達成共識，並通過《二十國集團領導人約翰內斯堡峰會宣言》，這也是G20峰會首次於開幕當日通過聯合宣言。

據悉，峰會宣言共包含122條內容，強調通過多邊合作應對全球挑戰，並呼籲加強對發展中國家的支持，以推動包容性增長與可持續發展。

卡尼在記者會上也介紹了他在此次峰會上同南非、中國和印度等國家加強多邊合作的努力。

「我們正在簽訂新的協議，引入新的投資者，為加拿大的經濟雄心提供助力。」他說，「從印太到歐洲，我們將在人工智能、能源等多個領域拓展夥伴關係，擴大貿易、促進合作。」

卡尼在社交媒體平台X上寫道，「祝賀南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）成功舉辦首屆在非洲土地上舉行的G20峰會。我們剛剛啟動了投資保護協定談判，以促進兩國之間的商業往來，為加拿大人和南非人創造更多機會」。

根據加拿大總理官方網站公佈的信息，兩國將進一步深化商業聯繫，並加強在關鍵礦產、能源和先進技術領域的合作。

該網站還宣佈，加拿大將與澳洲、印度建立新的三邊技術與創新夥伴關係 ，加強在關鍵礦產、清潔能源和人工智能領域的合作。印度總理莫迪（Narendra Modi）在X上也盛讚與卡尼進行了「富有成效」的會晤，稱雙方同意「在未來幾個月進一步推進雙邊關係，尤其是在貿易、投資、科技與創新、能源和教育領域」。

李強2025年11月22日在G20峰會上與法國總統馬克龍握手（Reuters）

彭博社指出，加拿大和印度正努力改善緊張關係。2023年，兩國關係因印度特工涉嫌在加拿大境內暗殺一名印裔加拿大公民而關係緊張。

加拿大廣播公司（CBC）稱，一名加拿大高級官員透露，隨着國際貿易體系破裂，卡尼政府「態度清醒」地認識到，加拿大沒有奢侈的條件只與在所有議題上和自己保持一致的國家接觸。不過，加拿大國內仍有聲音警告稱，問題並未解決時，仍需「警惕」來自印度的威脅。

在赴南非參加G20峰會前，卡尼20日還在阿布扎比與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會晤。卡尼23日介紹說，阿聯酋承諾將向加拿大投資700億加元（約合3867億港元），但沒有透露具體細節。

「這是加拿大歷史上獲得的最大的一筆投資承諾。」加拿大總理官方網站稱，「在一個快速變化且更加不確定的世界中，加拿大正在建立新的合作夥伴關係，擴大市場規模，並加強產業，為加拿大人提供高薪職業。」

卡尼今年3月就任總理時，特朗普正對加拿大加征關稅、放話要讓該國成為美國第51個州。卡尼在競選期間曾多次就特朗普的威脅表達不滿。就任後，他一直致力於降低加拿大對美國經濟的依賴。

CBC在11月21日的報道中提到，美國關稅持續重創加拿大部分行業，不確定性拖累其經濟。加政府最新的預算承諾是在未來十年使非美國出口翻倍。此次G20中，卡尼的議程重點也是加強加拿大實力，實現貿易多元化，從而大大減少對美國的依賴。

2025年11月22日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在南非約翰內斯堡舉行的G20峰會開幕式上發表演講。（Reuters）

卡尼在23日的記者會上強調，他不會讓特朗普左右自己的議程。他說，「等到真正重要的時候我會再次與他通話」，「目前我沒有迫切需要同總統交談的問題。當美國願意回到貿易議題上來時，我們會進行討論」。

在G20峰會上，其他國家也在沒有美國的情況下繼續前進。英國《金融時報》24日注意到，通常情況下，今年G20輪值主席國會將主席身份移交給下一任主辦方，並按慣例與現任和下一任主席合影留念，但由於美國缺席，拉馬福薩團隊啟用了替代方案。

「我現在宣佈，這枚木槌……正式宣佈本次峰會閉幕，並交接給下一任G20主席國，也就是美國。」他一邊微笑着敲擊桌面，一邊說道，隨後轉身與卡尼、巴西總統盧拉、歐盟委員會主席馮德萊恩熱情擁抱。

