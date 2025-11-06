特朗普與習近平會晤時提及黎智英　外交部：不容外部勢力干涉

路透社11月5日引述3位知情人士和一位美國政府官員透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上週在韓國與中國國家主席習近平會晤時，曾直接呼籲釋放因涉嫌勾結外國勢力被關押的壹傳媒創辦人黎智英。



2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

知情人士稱提及時間不到5分鐘

報道引述其中一名知情人士稱，特朗普並未討論釋放黎智英的具體協議，但提到憂慮77歲黎智英的健康和待遇。該知情人士補充說，特朗普就此問題花的時間不到5分鐘。

路透社指出，特朗普在中美元首峰會舉行前，曾表示計劃提出黎智英的案件，但會後雙方的聲明中均未提及此事。

白宮未證實消息 華大使館重申任何干預不會得逞

白宮拒絕就路透社的報道回應，也未證實特朗普有否提及此事。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，他並不了解中美元首會晤中有關黎智英的具體細節，但他強調黎智英的「罪行嚴重損害了香港的繁榮穩定」。他又強調，任何干預香港司法程序或破壞香港法治的企圖都不會得逞。

外交部發言人毛寧表示：「黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，中國中央政府堅定支持香港司法機關依法履職盡責，香港事務屬於中國內政，不容外部勢力干涉。」