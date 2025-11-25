特朗普：與習近平談及俄烏、大豆等議題　邀請習近平明年訪美

美國總統特朗普（Donald Trump）11月24日和中國國家主席習近平通話，特朗普其後發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論俄烏戰爭、黃豆等議題，他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年赴美訪問。



特朗普社交媒體Truth Social發文稱，這次通話討論了許多議題，包括俄烏、芬太尼、大豆及其他農產品等議題。他說：「我們為我們偉大的農民達成了良好且非常重要的協議，而且只會越來越好。我們和中國的關係非常強健。」

他表示，這次通話是兩人10月底在韓國釜山舉行雙邊會的後續，「自那之後，雙方在確保我們的協議維持最新狀態且準確方面都取得重大進展，現在我們可以將目光放在大的格局上」。

特朗普又指，習近平邀請他於明年4月訪問北京，他已經接受邀請，並回請習近平明年稍後時間赴美進行國是訪問。

對於新華社報道中美元首曾討論台灣問題，特朗普的帖文未見提及。