英媒：美烏修訂和平方案　28點減為19點　敏感問題待與特朗普討論

美國、烏克蘭和歐洲方面的代表團，23日在瑞士日內瓦就美國提出的28點和平方案舉行會談。據英國《金融時報》於24日報道，美國和烏克蘭已起草了一份新的19點和平協議草案，但將政治上最敏感的問題留待兩國總統決定。另外，針對有報道指歐洲方面提出新方案，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）於24日表示，俄方已了解歐洲就結束烏克蘭危機所提出的和平方案，但該方案對俄方不具建設性，也不符合俄方利益。



圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）等出席；烏方代表則包括總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）等。（Reuters）

烏克蘭副外長：具爭議問題包括領土及北約

英國《金融時報》24日報道，根據烏克蘭代表團成員、烏克蘭副外長Serhii Kyslytsia稱，這次會議「緊張但富有成效」，最終形成了一份全面修訂的19點草案文件，令雙方「感到積極」。

報道指出，美烏團隊在多個問題上達成基本的共識，也找到了一些可以妥協的地方。但一些最具爭議的問題——包括領土問題以及北約（NATO）、俄羅斯和美國之間的關係等，將留給特朗普和澤連斯基決定。

Serhii Kyslytsia表示，新草案與先前泄漏的、曾在基輔引起軒然大波的版本幾乎沒有任何相似之處，「原版的內容幾乎蕩然無存。」他指出，雙方代表將各自把最新的草案帶回，向兩國總統報告，他預計特朗普政府隨後將與莫斯科接洽，尋求推動會談。

Serhii Kyslytsia又透露，分發給美烏兩國代表團團長的草案，是唯一被帶出會議室的文字。會議結束後，所有其他副本都已被收回。

圖為2025年11月22日，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台上發文的配圖。（X@ZelenskyyUa）

澤連斯基：將與特朗普討論最棘手問題

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日證實，在日內瓦會談之後，方案要點數量有所減少，不再是28個，許多正確的要素已被歸納，但他並未透露新的要點總數。

他表示，當中敏感和最棘手的問題，他將與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論。他認為，制定最終文件的過程將十分艱難，烏克蘭感謝其他國家提供的援助，以及美國「建設性」的態度。

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）2024年3月5日會見記者。（俄羅斯政府網站）

俄羅斯總統助理：歐洲方案對俄方不具建設性

另外，多家西方媒體報道，歐洲已就美國的方案提出「反建議」。俄羅斯總統助理烏沙科夫24日接受俄羅斯媒體採訪時稱，俄方尚未收到歐洲的新版本，但該方案對俄方不具建設性，也不符合俄方利益。

他表示，目前關於和平方案有很多猜測，俄羅斯只相信直接從美國方面獲得的信息。他說，俄美領導人在美國阿拉斯加州會晤時討論的和平方案，許多條款是俄方可以接受的。

烏沙科夫又稱，美方不久之後將同俄方聯絡，討論和平方案的細節，但具體安排尚未確定。