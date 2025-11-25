美以支持加沙援助組織結束行動　營運期間曾釀過千巴勒斯坦人傷亡

據美媒引用消息人士透露，備受爭議的加沙人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation，簡稱GHF）即將正式結束在加沙地區的援助行動。這個由美國和以色列支持的私人組織在聲明中稱，已「成功完成其緊急任務」，並將工作移交至美國在以色列設立的軍民協調中心。該基金會表示，在營運期間已向加沙平民提供超過1.87億份餐食。



GHF自今年5月起在加沙中部和南部設立4個食品分發點，然而這些站點卻成為致命暴力的中心。據《衛報》採訪的目擊者證詞、醫療記錄及社交媒體片段顯示，超過1000名在這些站點尋求援助的巴勒斯坦人遭到以色列軍隊槍擊致死或受傷。僅在5月25日至6月19日期間，紅十字會在拉法（Rafah）的診所就接收了1874名遭武器致傷的傷患，其中絕大多數是在GHF站點受傷。

2025年6月15日，加沙人手持容器排隊，接受援助組織分發的熱食，因以色列持續攻擊加沙，糧食危機日益加深。（資料圖片，Getty Images）

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示感謝GHF為加沙人提供的一切，稱其模式「在促使哈馬斯坐到談判桌並促成停火方面發揮了巨大作用」。但哈馬斯方面則發表聲明，GHF關閉是「應得的一步」，指控該組織與以色列合作「設計饑荒」，並呼籲國際法律機構追究其責任。

這一組織的成立背景源於以色列3月實施全面封鎖後，加沙面臨饑荒威脅。美國和以色列官員將其視為聯合國的替代方案，指責聯合國未能有效分發援助。然而，國際援助組織普遍拒絕與GHF合作，聯合國也因擔憂缺乏獨立監管而拒絕參與。