以巴衝突︱港醫護四赴加沙救援　難忘戰火孩童慘死：就算驚都要去

加沙地區衝突持續兩年，戰火紛飛，處處生靈塗炭。槍林彈雨下，有6位香港醫護前往戰地醫院，自願參與醫療救援。其中66歲的梁偉賢三度前往加沙，曾險被子彈射中，但仍無阻救援之心，今年12月將再次前赴加沙，在戰火中提供醫療服務。他憶述目睹當地小孩無辜被炸彈炸傷死亡的悲慘場面，就算怕死，也要盡力上前線，「當時我企喺兩位小朋友中間，同自己講我一定要返嚟」。



梁偉賢本是資深護士，在公立醫院工作逾40年，退休前加入紅十字會，從事人道救援工作。（林子慰攝）

梁偉賢本是資深護士，在公立醫院工作逾40年，退休前加入紅十字會，從事人道救援工作。在加沙戰事爆發後，去年6月至今曾三度到加沙緊急戰地醫院，提供醫療服務。

戰況緊張時，基本上梁偉賢每日都會聽到槍聲及炸彈聲，「幾乎無得休息」，一有大型災難，義工便需盡快到醫院救援。印象最深刻一次，有部坦克車在醫院手術室外50米，向附近市場發射砲彈，當時短短兩分鐘，便送來56位傷者，當中有不少人被炸至斷手斷腳。「之前我去過十幾次不同的災區，包括敘利亞、海地等，當時敘利亞也有戰火，但都未見過場面這麼淒慘」。

戰地險惡，子彈橫飛，難免與死神「擦身而過」，「最近一次，粒子彈射中我隻腳隔離個磅」。梁偉賢憶述在加沙的工作環境，雖然軍方不會主動攻擊戰地醫院，但子彈不長眼，總有幾粒會不小心射入去。

今年年底，梁偉賢將再赴烽火連天的加沙地帶，會否怕再與死神「碰面」？梁偉賢說，「驚，有壓力時會祈禱」。驚死仍要繼續做，皆因首次前赴加沙的經歷，梁偉賢表示，「某次大型災難後，同一時間送入10幾個小朋友，有一個6個月BB幸運得到治療，但另一位12歲的女孩子就過咗身」。他當時站在兩位小朋友中間，心想「我一定要回來幫助他們，小朋友是無辜的，不管你大人怎樣去打仗、戰爭，跟小朋友沒關係 」。

梁偉賢曾三度去加沙醫院，圖為在醫院救援的相片。（香港紅十字會提供）

四度前赴加沙令人敬佩，梁偉賢今年更榮獲南丁格爾獎。但他謙說，當地醫護更值得尊重，部份巴勒斯坦醫護每日需用4小時通勤，更要面對住宅被炸毀、通勤路上死亡的危機，他們當中多數都因戰爭失去家園與家人。梁偉賢憶述，有一位巴勒斯坦護士曾因戰爭被炸彈炸傷，其家人更因此離世，翌日仍要帶着喪親之痛如常上班，令人心酸，但同時教他十分敬佩。

訪問前幾日，梁仍在澳洲弄孫為樂，今次專程回港為年底前赴加沙作準備。被問家人會否擔心？梁表示，已去過很多次戰爭地帶，再加上兩名子女已長大，均支持他的做法，不過回港前，其子女仍不忘叮囑一句「Be safe（要安全），好好照顧自己」。

香港紅十字會中，前往加沙的醫護義工，（左起）陳志強、吳少彬、吳玉麗、梁偉賢。（林子慰攝）

「以前救援時冇諗過自己會死，今次係第一次。」戰地每日硝煙四起，除了梁偉賢外，護士郭玉麗同樣遭遇兇險經歷：「沖涼嗰陣，有個炸彈喺我帳篷上的頂部炸開，你唔知佢離你有幾近，剩係聽到聲。」雖然害怕，但她形容加沙是唯一令她想念的地方，以前救災多數很快完結或恢復，但加沙至今仍未完全停火。郭表示，至今仍不時與當地同事通訊，詢問近況，冀望她們能平安。

至於資深急症室護士陳志強於去年6月前往加沙，在戰地醫院負責急診及街症。陳志強表示，「加沙同香港一樣，都係一個社區，居民都會傷風、感冒、喉嚨痛、長期病患」，但當地不似香港資源充足，只能用最基本的藥物治療，亦不似香港般能跟進個案，「可能有啲case你剩係見得一次」，他嘆息戰爭殘酷。

另一位於今年3月赴加沙救援的醫生吳少彬，以麻醉科專業為傷者撐起防線。吳曾是公營醫院醫生逾15年，參與過非洲、蘇丹等地救援，深感貧窮地區缺乏醫療支援及技術，後毅然辭職，轉為私人執業醫生，只為每年抽出兩個月時間救援有需要的地區。他認為，除了加沙外，亦有不少地方缺乏醫療人才，寄語本港青年勿只向錢看，在可行的情況下做真正想做的事情，貢獻社會。