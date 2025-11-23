以色列空襲加沙至少24死87傷　以哈互指違反停火協議

加沙衛生部門周六（11月22日）表示，以色列對加沙多個地區發動空襲，造成至少24人死亡，87人受傷。以軍表示襲擊殺死了5名哈馬斯高層成員，形容是對加沙南部以色列士兵遭槍擊的回應。哈馬斯則駁斥指控，反指以方違反了10月達成的停火協議。



路透社和半島電視台報道，目擊者稱第一次襲擊發生在加沙城北部Rimal區，一輛汽車被擊中起火、至少11人死亡、20人受傷；隨後在代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）市區和努塞拉特（Nuseirat）難民營分別受襲，共有至少10人死亡、多人受傷。

2025年11月22日，加沙城Al-Awda醫院，一名巴勒斯坦兒童在以色列空襲後接受治療，隨後與母親坐在一起。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，一名哈馬斯武裝分子違反停火協議、越境進入加沙的以軍控制區並襲擊以色列士兵後，以軍發動了這次襲擊。

以方還呼籲調解人「堅持要求哈馬斯履行停火協議」，即歸還剩餘的三名以方人質遺體並解除武裝。

2025年11月22日，巴勒斯坦人在加沙城查看以色列空襲現場。（Reuters）

哈馬斯發表聲明稱，以色列「不斷升級的違反停火協議行為」，使調解人和美國有責任與之對抗並維護停火協議。

一名哈馬斯官員駁斥稱，以防說法毫無根據，只是「殺戮的藉口」，並重申該組織致力於遵守協議。