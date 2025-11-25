日本擬在與那國島部署導彈惹北京批評　小泉進次郎：純防禦用途

日本首相高市早苗的「台灣有事」論導致中日關係緊張，防衛大臣小泉進次郎近日到距離台灣僅111公里的與那國島視察，稱在當地進行部署導彈的計劃。中國外交部11月24日批評日本刻意製造地區緊張，形容動向極其危險。不過小泉25日回應指，有關部署屬防衛用途。



日本放送協會（NHK）25日報道，小泉進次郎出席內閣會議後向傳媒發表講話，稱計劃部署的中距離地對空導彈，是針對攻擊日本的戰機或導彈的防禦設施，而不是用於攻擊其他國家。

小泉同時指出，有關導彈在日本各地都有部署，重申這不會導致地區緊張局勢升溫。

他強調日本將向其他國家明確表示，日本加強國防能力，同時堅守純粹防禦原則，亦不會不會改變日本作為一個愛好和平國家的路線。而日本亦有意繼續與中國軍方保持溝通。

《日本時報》(Japan Times）23日報道，東京方面計劃在距離台灣東部約110公里的與那國島部署中程地對空導彈。而《朝日新聞》同日提到，鑑於中國近年海軍實力不斷增強與台海局勢升溫，日本政府正積極推行「西南轉移」戰略，以加強自衛隊實力。

陸上自衛隊分別於2016年、2019年和2023年在與那國島、奄美大島、宮古島以及石垣島設立基地。未來，日方計劃在與那國島部署地對空導彈部隊，配備03式中程地對空導彈，用於攔截敵機和巡航導彈，進一步提高防衛能力。

當被問及與那國島在緊急情況下的戰略作用時，小泉僅回應道：「我不會回答任何假設台灣發生緊急情況的問題。」

中日交惡始末：

小泉進次郎23日會見與那國町町長上地恆夫，強調提升自衛隊防衛力和強化日美同盟的重要性，並為部署導彈尋求對方理解。當談到部署導彈一事，小泉告訴記者：這將降低我國遭受武裝襲擊的可能性，而所謂會加劇地區緊張局勢的說法毫無根據。」

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎拜訪位於沖繩縣石垣的駐軍。（X@shinjirokoiz）

當被問到日方將在台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器的提問時，外交部發言人毛寧24日在例行記者會上表示，此舉刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕。

中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心有能力捍衛國家領土主權。