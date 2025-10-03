小泉進次郎問鼎日本首相 美女主播妻一原因傳「不希望當選」
撰文：中天新聞網
日本自民黨總裁選舉10月4日將登場，外界高度關注44歲的農林水產大臣小泉進次郎，能否問鼎首相大位。
日媒披露，他的妻子、前知名美女主播瀧川克莉絲汀（滝川クリステル）曾吐露心聲，表示：
並不希望丈夫當首相。
日媒《女性SEVEN PLUS》報道，瀧川認為，政治家的妻子「不應受傳統模式束縛」，她鮮少介入丈夫的政治活動，反而更積極經營自己的公益與社會活動，不但成立動物保護基金會，並擔任多項經濟活化計畫大使，她表示：
戰鬥中的女性有很多，她們的努力應該被看見。
報導表示，然而隨著總裁選舉在即，瀧川認為，若丈夫成為首相，家庭節奏勢必被打亂，她身邊的友人透露：
當她第二個孩子出生後，她曾經感嘆『現在的我是一個空殼』，好不容易等到育兒稍稍穩定，可以重新投入自己的事業。如果這時進次郎當上首相，她的生活恐怕會再次被壓縮。她私下說過，『孩子還小，不一定要現在……』。
不過，一名政治記者透露，瀧川雖然「口頭上說不想當首相夫人，但她其實已經在做準備。不論是參與以『第一夫人』為靈感的時尚活動，還是對搬遷的未雨綢繆，都顯示她並非全然排斥這個身份」。
