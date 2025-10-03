小泉進次郎問鼎日本首相　美女主播妻一原因傳「不希望當選」

日本自民黨總裁選舉10月4日將登場，外界高度關注44歲的農林水產大臣小泉進次郎，能否問鼎首相大位。



日媒披露，他的妻子、前知名美女主播瀧川克莉絲汀（滝川クリステル）曾吐露心聲，表示：

並不希望丈夫當首相。

2025年9月24日，日本東京，農林水產大臣小泉進次郎在自民黨總裁選舉候選人辯論會上發表演說。（Reuters）

小泉進次郎妻子、前知名美女主播瀧川克莉絲汀（IG@christeltakigawa）

日媒《女性SEVEN PLUS》報道，瀧川認為，政治家的妻子「不應受傳統模式束縛」，她鮮少介入丈夫的政治活動，反而更積極經營自己的公益與社會活動，不但成立動物保護基金會，並擔任多項經濟活化計畫大使，她表示：

戰鬥中的女性有很多，她們的努力應該被看見。

報導表示，然而隨著總裁選舉在即，瀧川認為，若丈夫成為首相，家庭節奏勢必被打亂，她身邊的友人透露：

當她第二個孩子出生後，她曾經感嘆『現在的我是一個空殼』，好不容易等到育兒稍稍穩定，可以重新投入自己的事業。如果這時進次郎當上首相，她的生活恐怕會再次被壓縮。她私下說過，『孩子還小，不一定要現在……』。

不過，一名政治記者透露，瀧川雖然「口頭上說不想當首相夫人，但她其實已經在做準備。不論是參與以『第一夫人』為靈感的時尚活動，還是對搬遷的未雨綢繆，都顯示她並非全然排斥這個身份」。

2025年9月20日，日本東京，日本首相候選人、農林水產大臣小泉進次郎宣布競選自民黨黨魁。（Reuters）

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】