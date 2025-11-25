高市早苗涉台言論未影響其支持率　與10月當選時持平

日本首相高市早苗發表涉及台灣言論導致中日關係惡化，但日本民調顯示日本人仍支持這位女首相。



《每日新聞》11月22日和23日進行的全國民調顯示，高市支持率達65%，與她10月就職後的支持率不相上下。與保守派《產經新聞》屬於同一集團的富士電視台FNN所發布的支持率更高，達75.2%，與10月的75.4%基本持平。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

11月7日，高市在眾議院預算委員會的答辯中說，台灣緊急狀態可能演變為「威脅生存的局面」，屆時可以行使集體自衛權。這番言論引發中國政府的強烈反對，且已影響兩國交流與經貿活動。

這次民調訪問了日本民眾對高市言論的看法，《每日新聞》結果顯示，認為「存在問題」的受調查者佔25%，認為「不存在問題」的佔50%。FNN則發現，超過七成的40歲以下受訪者認為高市的答辯是恰當的，50歲以上者則反對意見較多。

在受訪問卷中，一些受訪者發表力挺高市的看法，例如「從日本的角度來看，她所言理所當然」。否定者則擔憂經濟受損，有人指出：「這樣做只會適得其反，激怒中國。」

《每日新聞》認為，高市不撤回被中國視為是觸犯底線的涉台言論，是因預測到這不會影響她的支持率。該報也公開了高市周圍一位高官的強硬態度。這位匿名官員說：「我們是激怒了中國，但我們應該保持冷靜，表明『我們沒有錯』。如果我們退縮，他們更會得寸進尺。」日本研判，中日冷戰或將長期化。

2025年11月1日，日本首相高市早苗在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會後記者會上發表演說。（Reuters）

中國正在加大對日本的經濟壓力，包括限制中國公民赴日旅行，並實際上暫停進口日本海產品。《每日新聞》指出，對於把發展經濟列為優先事項的高市政府而言，中國的這些舉措將對日本實體經濟造成衝擊。

自民黨一位匿名前部長告訴《每日新聞》：「如果中國停止出口稀土，那將是一場災難。我們甚至連汽車都造不出來。」

前首相鳩山由紀夫連日來在社媒平台X上發文呼籲高市「認錯」。鳩山20日寫道，高市的言論涉及中國內政，導致日中關係跌至冰點，也對日本的國家利益造成無可估量的損失，稱日本一家酒店已因此損失1000個房間的收入。他呼籲高市「及時改正」。

24日，鳩山進一步發文指出，中國批評高市犯錯理所當然，並認為日本輿論有必要對高市加強批評力度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

