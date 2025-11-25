新加坡嚴令蘋果Google打擊冒充政府詐騙　兩大巨頭限期整改

新加坡內政部周二（11月25日）表示，警方已依據《網絡犯罪危害法》（Online Criminal Harms Act），命令蘋果與Google在其iMessage和Google Messages平台上採取反詐騙措施，防止冒用政府名義的詐騙行為。兩家公司已承諾遵守這項須在周日前完成整改的命令。



根據指令，平台必須防止帳戶和群組聊天顯示偽造的「gov.sg」及政府機構名稱，或過濾此類冒名資訊。同時，未知發件人的個人資料名稱不得比其電話號碼更顯眼，以幫助用戶識別可疑來源。內政部呼籲公眾及時更新通訊應用程序，確保防護措施生效。

2025年上半年，新加坡發生的冒用政府名義詐騙案件激增，新加坡內政部嚴令蘋果谷歌在在其短訊平台採取相應措施。（資料圖片，Getty Images）

據悉，2025年上半年，冒用政府名義詐騙案件數量較去年同期增長近兩倍，達到1,762起，損失金額約1.265億新元（約7.55億港元），佔所有詐騙損失的三分之一。詐騙者近期頻繁冒用新加坡郵政（SingPost）等官方機構，利用iMessage和Google Messages發送難以辨識的詐騙資訊。

儘管新加坡已建立「短信發件人識別登記冊」確保僅合法機構能使用「gov.sg」發送短信，但該機制尚未覆蓋iMessage和Google Messages平台。今年9月，新加坡政府也曾要求Meta在其Facebook平台實施面部識別等措施打擊冒充詐騙。