彭博：中國要求當地航空公司削減日本航班至明年3月

中日關係在日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後轉趨緊張，彭博社11月25日引述消息人士報道，中國政府要求當地的航空公司削減日本航班的措施維持至明年3月，意味北京方面準備中日關係持續陷入低谷的可能。



有知情人士透露，北京方面要求中國的航空公司「即時」作出有關轉變，顯示情況與外交局勢看齊。而措施維持至3月底，則是全球航空業界的冬季及夏季時間表交替之際。該名知情人士稱，當局交由航空公司自行定斷削減哪些航班或數量。

2025年11月20日，據日媒報道，中國國航將於本月底至明年3月期間減少往返日本的航班數量。多位負責往返日本航線的公司高層證實了這個消息。據悉，這次削減航班涵蓋了春節長假期間。儘管現時航空公司尚未公布航班取消的訊息，但一些內地乘客已在小紅書上發文稱，他們收到航空公司發來的航班取消通知。（網絡圖片）

報道引用中國旅遊數據研究機構China Trading Desk的數據顯示，中國旅客取消赴日的風潮已蔓延至明年4月。負責人Subramania Bhatt認為，當地民眾對赴日的期待急速下降，很多旅客不認為目前的情況屬於短暫。

China Trading Desk估計，中國旅客取消赴日，料導致日本由現在至年底損失最多12億美元（約93.6億港元）。假如取消規模持續至明年，日本的累計損失或達90億美元。