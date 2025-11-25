彭博：中國要求當地航空公司削減日本航班至明年3月
撰文：張子傑
出版：更新：
中日關係在日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後轉趨緊張，彭博社11月25日引述消息人士報道，中國政府要求當地的航空公司削減日本航班的措施維持至明年3月，意味北京方面準備中日關係持續陷入低谷的可能。
有知情人士透露，北京方面要求中國的航空公司「即時」作出有關轉變，顯示情況與外交局勢看齊。而措施維持至3月底，則是全球航空業界的冬季及夏季時間表交替之際。該名知情人士稱，當局交由航空公司自行定斷削減哪些航班或數量。
報道引用中國旅遊數據研究機構China Trading Desk的數據顯示，中國旅客取消赴日的風潮已蔓延至明年4月。負責人Subramania Bhatt認為，當地民眾對赴日的期待急速下降，很多旅客不認為目前的情況屬於短暫。
China Trading Desk估計，中國旅客取消赴日，料導致日本由現在至年底損失最多12億美元（約93.6億港元）。假如取消規模持續至明年，日本的累計損失或達90億美元。
日本內閣書面回應台灣有事論風波：未改變對「存亡危機事態」理解日代表致函聯合國秘書長反駁中方 木原稔批敵國條款：無法接受習特通話｜台灣是重點 同時撤中導 特朗普不要被日本「牽着走」日媒：高市早苗與特朗普通話 談及中美關係近況