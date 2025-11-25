日本內閣書面回應台灣有事論風波：未改變對「存亡危機事態」理解

針對首相高市早苗早前在國會發表「台灣有事論」，日本政府11月25日（周二）在內閣會議上確認書面回應，「（首相的言論）並不改變政府過往的立場」。該答辯書回應了公明黨魁首齊藤鐵夫的書面質詢。齊藤鐵夫詢問高市政府對「構成日本存亡事態的標準是否有改變」。



綜合《日本放送協會》與共同網報道，公明黨魁齋藤鐵夫向政府提交書面質詢，詢問政府是否仍完全堅持其早前有關所謂「台灣有事」的立場。此前，高市早苗在國會答辯中表示，假如「台灣有事」可能構成危及日本存亡的事態。

2025年10月21日，日本東京，日本新任首相高市早苗（第一排中）在首相辦公室與內閣成員合影。（Reuters）

對此，高市政府於25日召開內閣會議，決定以書面答覆的形式回應。

書面回應指出：「判斷某一情況是否構成存亡威脅，將結合政府掌握的所有信息，並考慮具體情況，客觀理性地作出判斷。政府的立場不變，認為無需重新審查或考慮。」

書面回覆又指：「高市首相已多次明確表示，政府的立場沒有改變。台海地區的和平穩定不僅關乎我國的國家安全，也關乎整個國際社會的穩定。日本一貫的立場是，希望通過對話和平解決台灣問題。」

2025年11月25日，日本東京，首相高市早苗在官邸與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話後接受媒體訪問。（Reuters）

公明黨魁齋藤鐵夫表示：「這一決定意義重大。這是內閣決定的政府立場，意義重大。政府必須持續向國際社會詳細說明，其政策並沒有改變。政府的立場和解讀並沒有改變，這一點意義極其重大。」