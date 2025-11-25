歐盟最高法院：成員國須互相承認同性婚姻關係

歐盟最高法院11月25日裁定，在其他成員國締結的同性婚姻必須在歐盟範圍內得到尊重和承認，譴責波蘭拒承認兩名於2018年在德國結婚的波蘭男子的婚姻關係。



路透社報道，法院表示，因波蘭法律不允許同性婚姻，而在這對伴侶返回波蘭時拒絕承認其婚姻的行為是錯誤的。法院稱，「這不僅侵犯遷徙和居住的自由，也侵犯尊重私人和家庭生活的基本權利。」

2025年6月14日，數千人參加了在波蘭華沙舉行的平等遊行。（Getty）

法院指，歐盟公民有權自由移居其他成員國，並在這些國家以及返回原籍國後享有「正常的家庭生活」。這並不意味着成員國必須在其國內法中允許同性婚姻，但法院補充說，成員國不得在承認外國婚姻時歧視同性伴侶。

波蘭是以天主教為主的國家，多年來，LGBT平權運動被當權者視為「危險的外來意識形態」。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）領導的親歐盟聯盟政府在推動有關同性伴侶關係的法案時，一直受到其保守派聯盟夥伴的阻力。