首次與波蘭軍演聯防波羅的海　瑞典：保衛盟友兼嚇阻俄羅斯

波蘭和瑞典周一（22日）舉行兩國歷史上首次聯合軍演，包括在波羅的海開展聯合行動。瑞典表示，在國內的哥特蘭島（Gotland）上，該國能用各種長程導彈來保衛盟友，同時嚇阻俄羅斯。



路透社報道，瑞典海軍聯合行動總長Ewa Skoog Haslum稱：「從島上可以使用各種長程導彈系統來保衛盟友，同時嚇阻俄羅斯」。

瑞典海軍補給士官Oscar Hannus稱：「我們與我們的波蘭盟友一起在哥特蘭島上，是為了嚇阻來自東方的潛在敵人，以防他們想對我們在哥特蘭島或波羅的海的任何地方施加任何形式的威脅」。

波蘭國防部長科西尼亞克－卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）周一在社交媒體上說，此次演習是為了「共同保障波羅的海的安全」。

波蘭軍方同日發布消息稱，此次演習旨在展示兩國軍隊通過空中、海上和陸地三種方式快速轉移部隊的能力，同時提升國際環境下的協同作戰與指揮能力，並對波羅的海地區的安全挑戰進行評估。

據中新網報道，這次兩國舉行的聯合軍演名為「哥特蘭哨兵」（Gotland Sentry），是根據本月初波蘭和瑞典簽署的雙邊國防合作協議所進行，協議包括在波羅的海開展聯合行動、在國防領域加強合作等。