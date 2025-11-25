貝森特：中方正按計劃採購美大豆　特朗普明年或與習近平會面四次

美國財長貝森特（Scott Bessent）11月25日（周二）受訪時形容中美關係現時良好，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有可能出席明年在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）會議，加上兩國元首已同意的互訪計劃，假如國家主席習近平出席明年在邁阿密舉行的二十國集團（G20）峰會，特朗普與習近平明年有望舉行四次會面，對穩定中美關係大有幫助。



貝森特接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時表示，中國採購美國大豆「正按計劃進行」。此前，白宮指北京同意在未來三年半內購買8750萬噸美國大豆。

2021年10月7日，美國俄亥俄州（Ohio）迪爾菲爾德（Deerfield），收穫季節，大豆從轉運漏斗裝入貨車。（Reuters）

貝森特指，美國與中國永遠是天然的競爭對手，但有信心能夠與中方保持良好的合作關係。

貝森特強調，美方對台灣的立場不變，同意與中方在促成烏克蘭和平上進行合作。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，美國財長貝森特（Scott Bessent）在美中貿易談判結束後，向媒體發表講話。（Reuters）

貝森特又提到，25日將對下任聯儲局主席5名候選人進行第二輪面試，又指特朗普極有可能在聖誕節前宣布下任聯儲局主席人選。