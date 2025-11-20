開玩笑抑或認真？　特朗普：利率不降就炒了財長貝森特

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，如果財長貝森特（Scott Bessent）無法協助降低利率，他就會開除貝森特。



雖然特朗普是以開玩笑的語氣說這番話，但這顯示面對選民要求降低生活成本壓力，特朗普對美國聯邦儲備局不願加快降息步伐日益感到不滿。

2025年4月9日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普準備簽署行政命令之際，財長貝森特（Scott Bessent，左）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）站在他身後。（Getty）

特朗普星期三（11月19日）在華盛頓舉行的美國沙特投資論壇上說：「斯科特（Scott，即指貝森特）唯一搞砸的就是聯儲局……利率太高了，斯科特。如果你不盡快解決，我就炒你魷魚，怎麼樣？」

特朗普形容聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）「嚴重無能」，並重申很想解僱鮑威爾，但貝森特勸阻了他，因為鮑威爾的任期只剩三個月。

觀察人士此前警告，如果鮑威爾被強行解職，將引發市場震盪，並削弱外界對央行獨立性的信心。

2025年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮為沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉辦晚宴並發表演說。（Reuters）

聯儲局會議紀要：多名官員傾向於12月不降息

儘管特朗普希望聯儲局繼續降息，但星期三公佈的聯儲局會議紀要顯示，聯儲局多名官員傾向於反對在12月再次降息。

聯儲局在10月29日結束貨幣政策會議後宣佈，將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到3.75%至4.00%之間，是自2024年9月以來第五次降息。

不過會議紀要顯示，雖然大多數與會者認為，隨著時間推移，進一步降息可能是適宜的，但有數人表明，於12月再降息25個基點未必是最佳選擇。

左圖：聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）中圖：美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）右圖：美國財政部長貝森特（Scott Bessent）（Reuters）

會議紀要寫道：「許多與會者認為，根據他們對經濟前景的展望，在今年剩餘時間保持目標利率區間不變可能是適宜之舉。」

許多官員一致認為，聯儲局在作出決策時應當慎重其事，部分原因在於美國政府在停擺期間暫停發佈通貨膨脹數據等經濟報告，使得可供參考的關鍵經濟數據受到限制。

不過，也有數名與會者表明，如果經濟走勢在下次會議前大致如他們預期，12月再次降息很可能還是合適的。

潘森宏觀經濟研究公司的艾倫（Oliver Allen）說：「這份會議紀要凸顯了，聯儲局針對下一步行動的分歧比平時大得多。」不過，他預計聯儲局未來仍會繼續放鬆政策。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

